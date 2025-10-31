  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Japon otomotiv devi fabrikasında üretimi durdurdu

Japon otomotiv devi fabrikasında üretimi durdurdu

Japon otomotiv devi fabrikasında üretimi durdurdu
Güncelleme:

Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi derinleşiyor. Japon devi Honda, Meksika'daki fabrikasında üretimi durdurmak zorunda kaldı. Tesisin ne zaman faaliyete geçeceği ise belirsiz.

Japon otomobil devi Honda, Kuzey Amerika pazarına araç üreten Meksika tesislerinde üretimi geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Üretim durmasının nedeni olarak yeniden alevlenen çip krizi gösterildi.

Nikkei gazetesinin haberine göre, tesislerde üretim Salı gününden bu yana tamamen durdu. Şirket, üretimin ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bir tarih paylaşmadı.

Krizin merkezinde, Hollandalı çip üreticisi Nexperia ile Çin hükümeti arasında yaşanan ticari gerilim bulunuyor. Nexperia’nın Çin’le yakın ilişkileri, ABD’nin Pekin’e uyguladığı ticaret kısıtlamaları nedeniyle otomotiv sektöründeki tedarik zincirinde ciddi aksamalar yarattı.

Honda’nın Meksika tesislerinde Civic, HR-V ve CR-V gibi yüksek talep gören modeller üretiliyor ve bu araçlar genellikle ABD’ye ihraç ediliyor. Üretimin durmasıyla birlikte, bu popüler modellerin tedarikinde aksama yaşanması bekleniyor.

Şirket yetkilileri, “durumu yakından izlediklerini” belirterek, üretimi yeniden başlatmak için alternatif tedarikçilerle görüşmelere başladıklarını ifade etti.

VOLKWSWAGEN DE KRİZDEN ETKİLENDİ

Alman otomotiv devi Volkswagen'in çip sıkıntısı nedeniyle efsane modeli Golf ve Tiguan'ın üretimini durduracağı iddia edilmişti. Çip krizinin otomotiv sektörünün yanı sıra çamaşır makinesi, televizyon ve kahve makinesi üretimi de etkileyeceği belirtiliyor.

Volkswagen'in efsane modeli Golf artık üretilmeyecek!Volkswagen'in efsane modeli Golf artık üretilmeyecek!Otomobil / Motosiklet

 

text-ad
Etiketler honda çip krizi otomotiv meksika fabrika
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aile içi tartışma kanlı bitti: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Aile içi tartışma kanlı bitti: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Türkiye'de ilk yerli ve milli uçağın iniş yaptığı havalimanı 84 yıl sonra hayat buldu Türkiye'de ilk yerli ve milli uçağın iniş yaptığı havalimanı 84 yıl sonra hayat buldu Emeklinin, memurun, memur emeklisine ve asgari ücretlinin 2026 yılı hayalleri suya düştü! Emeklinin, memurun, memur emeklisine ve asgari ücretlinin 2026 yılı hayalleri suya düştü! Dünya devi Victor Osimhen için çantasında 140 milyon Euro ile Türkiye'ye geliyor! Dünya devi Victor Osimhen için çantasında 140 milyon Euro ile Türkiye'ye geliyor! AK Parti'nin yeni emeklilik sistemi belli oldu: Uzaktan çalışma düzenlemesi de geliyor! AK Parti'nin yeni emeklilik sistemi belli oldu: Uzaktan çalışma düzenlemesi de geliyor! Camide namaz sırasında kan donduran cinayet! Camide namaz sırasında kan donduran cinayet! Avrupa’da Yılın Otomobili adayları belli oldu... Avrupa’da Yılın Otomobili adayları belli oldu... Tüm çalışanların maaşındaki zorunlu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kesintisi başlıyor! Tüm çalışanların maaşındaki zorunlu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kesintisi başlıyor! Güllü'nün kızının arkadaşından kan donduran açıklama Güllü'nün kızının arkadaşından kan donduran açıklama Süper Lig maçında kırmızı karta 5,5 milyon TL bahis oynayan kişi kim ? Süper Lig maçında kırmızı karta 5,5 milyon TL bahis oynayan kişi kim ?
Beyoğlu'nda bir kadını boynuna tasma takıp gezdirmişti; ikisi de tutuklandı! Beyoğlu'nda bir kadını boynuna tasma takıp gezdirmişti; ikisi de tutuklandı! Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'siydi... Güzel ismin yıllar içindeki değişimi olay oldu Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'siydi... Güzel ismin yıllar içindeki değişimi olay oldu Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiası ihbar sayıldı! Soruşturma başlatıldı Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiası ihbar sayıldı! Soruşturma başlatıldı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterilerinde herkesi ağlatan anlar... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterilerinde herkesi ağlatan anlar... Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm: Genç bir kız korkunç şekilde can verdi! Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm: Genç bir kız korkunç şekilde can verdi! Cem Küçük'ten keskin U dönüş: Bu sefer kendi kendisini yalanladı! Cem Küçük'ten keskin U dönüş: Bu sefer kendi kendisini yalanladı! 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi’nde örnek daireler ile başvuru detayları belli oldu 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi’nde örnek daireler ile başvuru detayları belli oldu MHP'li isimden şehir hastanesi resti: ''Zulmedeni kurban ederiz!'' MHP'li isimden şehir hastanesi resti: ''Zulmedeni kurban ederiz!'' 1 Milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu 1 Milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu