Japon otomotiv devi fabrikasında üretimi durdurdu

Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi derinleşiyor. Japon devi Honda, Meksika'daki fabrikasında üretimi durdurmak zorunda kaldı. Tesisin ne zaman faaliyete geçeceği ise belirsiz.

Japon otomobil devi Honda, Kuzey Amerika pazarına araç üreten Meksika tesislerinde üretimi geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Üretim durmasının nedeni olarak yeniden alevlenen çip krizi gösterildi.

Nikkei gazetesinin haberine göre, tesislerde üretim Salı gününden bu yana tamamen durdu. Şirket, üretimin ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bir tarih paylaşmadı.

Krizin merkezinde, Hollandalı çip üreticisi Nexperia ile Çin hükümeti arasında yaşanan ticari gerilim bulunuyor. Nexperia’nın Çin’le yakın ilişkileri, ABD’nin Pekin’e uyguladığı ticaret kısıtlamaları nedeniyle otomotiv sektöründeki tedarik zincirinde ciddi aksamalar yarattı.

Honda’nın Meksika tesislerinde Civic, HR-V ve CR-V gibi yüksek talep gören modeller üretiliyor ve bu araçlar genellikle ABD’ye ihraç ediliyor. Üretimin durmasıyla birlikte, bu popüler modellerin tedarikinde aksama yaşanması bekleniyor.

Şirket yetkilileri, “durumu yakından izlediklerini” belirterek, üretimi yeniden başlatmak için alternatif tedarikçilerle görüşmelere başladıklarını ifade etti.

VOLKWSWAGEN DE KRİZDEN ETKİLENDİ

Alman otomotiv devi Volkswagen'in çip sıkıntısı nedeniyle efsane modeli Golf ve Tiguan'ın üretimini durduracağı iddia edilmişti. Çip krizinin otomotiv sektörünün yanı sıra çamaşır makinesi, televizyon ve kahve makinesi üretimi de etkileyeceği belirtiliyor.