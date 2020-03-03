On binlerce kişinin beklediği sorunun yanıtı: ÖTV indirimi gelecek mi ?

Faizlerin inmesi ve bankaların finansman iştahının devam etmesiyle birlikte toplam otomotiv satışları ocak ayından sonra şubat ayında da yükselmeye devam etti. Ama bu artış piyasada ÖTV ve hurda indirimi beklentisinin bitmesini de sağladı.

Sözcü gazetesinden Emre Özpeynirci'nin haberine göre son aylarda sıfır araç bulunurluğunda yaşanan sıkıntı nedeniyle 2. el fiyatlarında oluşan fahiş fiyat artışlar ÖTV indirimi talebini yükselmişti. Ancak her şeye rağmen pazarın tahminlerin üzerinde büyümesi, hükümetin ÖTV gelir hedefinin arttığını da gösterdiği için bir indirimin gündemde olmadığını da ortaya koydu. Buna ek olarak ithalatı frenlemek adına da indirimin olmayacağı belirtiliyor. Sektör yetkililer nisan – mayıs gibi beklenen matrah düzenlemesinin bile bu şartlarda kesin olmadığına işaret ediyor.

2 AYDA YÜZDE 90 ARTTI

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 89.44 artarak 47 bin 122 adet oldu Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96.44 artarak, 37 bin 727 adede çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 65.7 artışla 9 bin 395 adet olarak gerçekleşti. Şubat sonuçlarıyla birlikte otomotiv pazarı yılın ilk iki ayında yüzde 89.55 büyüyerek 74 bin 395 adede yükseldi.

DİZEL TAHTTAN İNDİ

Yılın ilk 2 ayında benzinli otomobiller Türkiye'de dizeli geçti. Benzinli otomobillerin payı yüzde 47'i aşarken, dizel yüzde 43'e geriledi. Hibrit ve elektrikli araçlarda da önemli sıçrama var.