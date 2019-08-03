Onay çıktı, Volkswagen'in yeni fabrikası İzmir'e doğru...

Alman otomotiv devi Volkswagen’in, Passat serisinin üretimi için yer arayışı sürerken seçenekler arasında bulunan Türkiye ağır basmaya başladı.

İzmir’in üretim merkezi olmasına Alman Hükümeti’nin de, "Türkiye’nin batıyla bağlarını kuvvetlendirecek proje" diyerek sıcak baktığı belirtiliyor.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; VW'in başındaki isim olan Herbert Diess(60), bir süre önce bizzat AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da görüştü. Diess, özellikle Türkiye'nin daha fazla teşvik vermesinin dışında, jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye yönünde karar verme eğiliminde. Yaklaşık 1 milyar Euro'luk yatırımın 2 bin kişiye iş sahası açması ve ileride SUV modellerinin de bu fabrikada üretilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN ALTYAPISI İYİ

Bild Gazetesi, Volkswagen Yönetim Kurulu'nun da benzer yönde düşündüğünü yazdı. Gazeteye göre Yönetim Kurulu’nda, buna gerekçe olarak da, “Türkiye'de binlerce Alman işletmesinin bulunması, nakliyedeki kolaylıklar, 250 binden fazla Türk'ün otomobil endüstrisinde olması, yetişmiş eleman sıkıntısının bulunmaması, mühendislikteki yeterlilik, gelişmişlik düzeyi“ gösterildi.

HÜKÜMET ONAYLADI, SCHRÖDER DEVREDE

VW'nin başkanının, Erdoğan'la görüşmesiyle ilgili olarak Alman Hükümeti'ni bilgilendirdiği ve stratejik bir karar verme aşamasında, hükümetin de desteğini talep ettiği belirtildi. Alman Hükümeti'nin de, Türkiye'nin NATO üyesi olması ve Batı ile daha fazla entegrasyonu için, İzmir'deki fabrika fikrine sıcak baktığı, Alman basınında yer almaya başladı.

KARAR AY SONUNU BULACAK

Ayrıca, SPD'li eski Başbakan Gerhard Schröder'in de, Türkiye için kulis yaptığı öne sürülüyor. Tüm bu gelişmelere rağmen VW’den, henüz net bir karar gelmedi. Türkiye ağır basıyor ancak kararın ay sonunu bulması bekleniyor.

Öte yandan, Bulgaristan'ın da bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü, ancak özellikle teşvik konusunda Türkiye'nin gerisinde kaldığı belirtiliyor.

