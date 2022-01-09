Otomotiv sektöründe bir devrin sonu: VW Passat'a veda edin!

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen'in en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Passat'ın üretimini durdurduğu iddia edildi. İşte ayrıntılar..

Motor1'in Autocar tarafından hazırlanan bir rapordaki iddiaya dayandırdığı haberine göre, Volkswagen, sedan Passat'ın Avrupa için üretimini sonlandırdı. Kararda Passat ile benzer düzeyde bir iç mekan sunan Arteon'un varlığının etkili olduğu öne sürülüyor.

Raporda, bir sözcünün Passat üretiminin Noel'den kısa bir süre önce sona erdiğini doğruladığı da ifade ediliyor.

Öte yandan, Passat Sedan hakkındaki kararın elektrikli sedan Volkswagen Aero B'nin yolunu açabileceği tahmin ediliyor. ID Space Vizzion konseptinden ilham alarak geliştirildiği aktarılan Aero B'nin (adı geçici olabilir) 2023'te çıkması bekleniyor.

Volkswagen'den henüz Avrupa'da Passat üretimi hakkında resmi bir açıklama elimize ulaşmış değil.