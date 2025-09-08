Tesla SuperCharger ücretlerine zam geldi

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil markalarından biri olan Tesla, SuperCharger ücretlerine zam yapma kararı aldı.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, SuperCharger ücretlerine zam yaptı. Tesla araç kullanıcıları için kWh ücreti 8,50 liradan 8,90 liraya çıkarıldı. Böylece yüzde 4,7 oranında artış gerçekleşti. Tesla dışındaki elektrikli araçlar için ise zam daha yüksek oldu. kWh ücreti 10,60 liradan 12,50 liraya yükselerek yüzde 17,92 oranında artış kaydedildi. Öte yandan, bekleme ücreti 20 lira olarak sabit kaldı. Maksimum güç ise 250 kW seviyesinde korunuyor.