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Tesla'dan sürpriz karar!

Tesla'dan sürpriz karar!

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın internet sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Otomotiv sektörünü heyecanlandıran Tesla Cybertruck'ın çıkış tarihi siteden silindi.

Tesla Cybertruck için meraklı bekleyiş sürüyor. Elon Musk'ın daha önce kullanırken kameralara yakalandığı Tesla markalı elektrikli pick-up modelinin 2022 yılında üretime gireceği açıklanmıştı. Ancak Tesla'nın internet sitesinde yaptığı değişiklikler Cybertruck'ın çıkış tarihi konusunda kafaları karıştırdı.

Tesla, elektrikli pick-up Cybertruck'ın sipariş sayfasından aracın çıkış tarihine ilişkin bilgileri sildi. Daha önce, sayfada müşterilerin 2022'de üretim yaklaştıkça yapılandırmalarını tamamlayabileceklerini belirten bir not yer alıyordu. Aşağıda eski notun bir örneğini görebilirsiniz.

Ancak artık bu notun yerine, herhangi bir tarihin yer almadığı, müşterilerin üretim yaklaştıkça araç yapılandırmalarını tamamlayabileceklerini söyleyen yeni bir not var. Ayrıca, fiyatlandırma bilgisi de yok sadece rezervasyon sistemi açık.

Tesla'nın Cybertruck'ın sipariş sayfasında yaptığı değişikliklerin kesin nedeni bilinmiyor. Fakat sosyal medyada tarihin artık 2022'ye girmemiz nedeniyle geçen ay kaldırılmış olabileceğini öne sürenler var. Tabii henüz resmi bir doğrulama olmasa da daha önce ertelenen model, yine ertelenmiş de olabilir.

 

Etiketler Tesla Cybertruck Tesla Cybertruck elon musk
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