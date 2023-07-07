Teslim edilen TOGG sayısı belli oldu

Türkiye'nin yerli ve mili otomobili TOGG'un en çok merak edilen verisi açıklandı. İşte teslim edilen TOGG T10X sayısı...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Türkiye'nin otomobil ve hafif ticari araç toplam satış rakamlarını açıkladı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları ise söz konusu dönemde, yüzde 54,5 artışla 429 bin 870 adet, hafif ticari araç satışları yüzde 58,2 artarak 125 bin 997 adet oldu.

Açıklanan verilerde Togg’un toplam satış rakamı ise 808 olarak yer aldı. Bu arada Togg’un satış rakamları teslimat rakamlarını temsil ediyor. Zira Togg, daha öncesinden 2023 için 28 bin adetlik T10X siparişini yıl içerisinde teslim edeceğini ve gelecek yılın mayıs ayına kadar yeni sipariş almayacağını bildirmişti.

Fransız otomotiv üreticisi Peugeot, Türkiye otomotiv pazarında altı ayda gerçekleştirdiği 40 bin 892 adetle ithal satış listesinin ilk sırasında yer aldı.

Peugeot, böylece uzun yıllar ilk sırada yer alan Alman Volkswagen’i geçerek ithal satış sıralamasının yeni lideri oldu. Peugeot’nun ardından 39 bin 718 satışla Volkswagen, 38 bin 718 satışla Opel, 32 bin 30 satışla Citroen ve 21 bin 425’le Dacia sıralandı.