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Togg'un sedan modeli T10F, Meclis'te ortaya çıktı

Togg'un sedan modeli T10F, Meclis'te ortaya çıktı
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un sedan modeli T10F, Meclis'te sergilendi.

Togg T10F, özellikle fastback sedan tasarımı, gelişmiş teknolojik altyapısı ve çevreci elektrikli motor seçenekleriyle dikkat çekti. TBMM kampüsünde milletvekilleri genel kurul çalışmalarının ardından Togg'un yeni modeli T F10'nu yakından inceleme ve test sürüşleriyle deneme fırsatı buldu.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç da deneme fırsatıyla, özelliklerine hayran kaldı. TBMM kampüsü içerisindeki alanda yeni model aracı tecrübe eden Özen, "Dış ve iç tasarım görüntüsü çok güzel. Kısa sürede hızlanarak ivme kazanması da gözlerden kaçmıyor. Yol tutuşu da gerçekten çok başarılı. Ülkemize hayırlı olsun. Çalışarak üreterek ülkemizi her alanda en yükseğe çıkarmak için gayret edeceğiz" dedi.

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İHA

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Etiketler togg t10f sedan meclis
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