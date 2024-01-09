Tüm elektrikli araçlarla uyumlu Togg Duvar Şarj Cihazı satışta

Yerli ve milli elektrikli araç TOGG'un ardından şimdi de Vestel tarafından üretilen Togg 22 kW Duvar Şarj Cihazı da satışa çıktı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ev kullanımı için tasarlanmış duvar tipi şarj cihazı, 22 kW hızında şarj imkanı sunarak satışa çıktı. Bu şarj ünitesi, 25.500 TL fiyat etiketiyle alıcılarla buluşuyor. Ayrıca, Togg dışındaki diğer elektrikli otomobiller için de kullanılabiliyor. Tesla'nın şarj cihazı ise Türkiye'de

Duvar şarj ünitesi, 300 km menzil elde etmek için ev elektrik prizi ile 18 saat 45 dakika şarj süresini 22 kW şarj cihazıyla 2 saat 36 dakikaya indiriyor. Bir saatlik şarj ile 120 km menzil elde etme imkanı sunan bu şarj cihazı, Togg'un yanı sıra diğer elektrikli otomobiller için de uygun bir çözüm sunuyor.

Donanımhaber'in aktardığına göre Togg'un duvar şarj ünitesi, Vestel EVC04 Elektrikli Araç Şarj istasyonu ile benzer özelliklere sahip. Renk ve logo dışındaki özellikleriyle birebir aynı olan bu şarj cihazı, Vestel'in yerli üretim şarj istasyonu ile karşılaştırıldığında daha uygun bir fiyatla satışa sunuluyor.

Togg 22 kW Duvar Şarj Cihazı'nın teknik özellikleri arasında 5 kg net ağırlık, 460 mm yükseklik, 315 mm genişlik, 135 mm derinlik ölçüleri, 22 kW şarj gücü, 400V AC voltaj, 3x32A akım, IP54 suya ve toza karşı dayanıklılık, 5 m kablo uzunluğu, duvara veya standa monte edilebilme özelliği, 2 adet RFID kart okuyucu, ve kaçak akım rölesi yer alıyor.