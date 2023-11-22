Türkiye bir acı rekor daha kırdı! Bu seferki konu otomobildeki vergiler

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, AB üyesi ülkelerdeki otomotiv sektöründeki vergilerini açıklarken, Türkiye'de araç sahibi olmanın ne kadar zor olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

ACEA, yeni araçlarda net ücrete uygulanan verginin en yüksek olduğu üç Avrupa Birliği ülkesini paylaştı. Buna göre; Macaristan yüzde 27 ile KDV en yüksek olduğu ülke. Türkiye'de durum nasıl?

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), sosyal medya platformu X üzerinden Avrupa Üyesi ülkelerde yeni otomobile yönelik vergi uygulamasını paylaştı. ACEA’nın yayınladığı listeye göre; AB ülkelerinde yeni otomobile en fazla vergi uygulanan ülke yüzde 27 ile Macaristan. Macaristan’ı yüzde 25 vergi ile Hırvatistan, Danimarka ve İsveç takip ediyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre, KDV oranlarına göre AB ülkeleri şöyle:

Yüzde 17: Lüksemburg

Yüzde 18: Malta

Yüzde 19: Güney Kıbrıs, Almanya, Romanya

Yüzde 20: Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Fransa, Slovakya

Yüzde 21: Belçika, Çekya, Letonya, Litvanya, Hollanda, İspanya.

Yüzde 22: İtalya ve Slovenya.

Yüzde 23: İrlanda, Polonya ve Portekiz

Yüzde 24: Finlandiya ve Yunanistan

TÜRKİYE'DEKİ DURUM

Türkiye'de otomobilde KDV sabit olarak yüzde 20 olarak uygulanıyor. Ancak "verginin vergisi" olarak nitelendirilen ÖTV motor hacmine ve satış bedeline bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.



En düşük ÖTV yüzde 80, en yüksek ÖTV ise yüzde 220 olarak hesaplanıyor. Örneğin 1 milyon liralık bir araca önce ÖTV ekleniyor, ortaya çıkan rakam üzerine yüzde 20 KDV uygulanıyor.