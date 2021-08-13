Ücretsiz Araba İlanı Ver

İkinci el araba ilanı vermek, son yıllarda popüler hale geldi. Aracını sahibinden satmak isteyenler ücretsiz araba ilanı vererek kısa sürede aracını satabiliyor.

Araba ilanı verirken bazı kriterlere dikkat etmek gerekiyor. Aracın kilometresinden hasar durumuna, modifiye özelliklerinden muayenesine kadar birçok detay, aracın satışını etkiliyor. Peki, ücretsiz araba ilanı verirken nelere dikkat edilmelidir? Araba ilanı nasıl verilir? İşte cevapları…

Ücretsiz Araba İlanı

İkinci el araba satmak için müşteri bulmak kolay değil! Geçmişte ikinci el araç sahipleri, çevredekilere ya da arkadaşlarına satılık araba olduğunu duyurarak aracını satmaya çalışırdı. Aracın camlarına “satılık” ilanı asmak da halen kullanılan bir yöntem; ancak artık araba satmanın daha hızlı ve daha kolay yolları var. İkinci el araba siteleri vasıtası ile aracınızı kolayca satabilirsiniz. Sadece ücretsiz araba ilanı ver diyarek kısa sürede onlarca müşteri bulabilirsiniz. Müşteriler arasında seçim yapabilir; aracınıza en yüksek fiyatı veren müşteriye aracınızı satabilirsiniz. Nasıl mı?

Ücretsiz Araba İlanı Nasıl Verilir?

İkinci el araba satmak amacıyla kurulan platformlar, son yılların gözdesi haline geldi. Galerilerden bireysel araç satıcılarına, şirketlerden çeşitli kurumlara kadar herkes bu platformlar aracılığı ile ücretsiz araba ilanı vererek kolayca araç satabiliyor. Ancak birçok platform belli bir süreden sonra araba ilanı ücreti talep edebiliyor. Sahibinden satılık araba ücretsiz ilan vermek için de platformlar da var.

Ücretsiz araba ilanı için öncelikle ilgili platforma ya da ikinci el araç satmak için kurulan internet sitelerine kayıt olmak gerekiyor. Sisteme kayıt olduktan sonra aracın görselleri ile birlikte gerekli bütün bilgileri kaydediliyor. Kayıt işleminden sonra e-posta ya da cep telefonu onayı gerekebilir. Ücretsiz araba ilanı vermek bu kadar basit!

Ücretsiz Araba İlanı Verirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ücretsiz araba ilanı vermek kolay olsa da her ilan etkili olmayabilir. Araba ilanı verirken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Peki, araba ilanı verirken nelere dikkat edilmelidir?

İlan verirken aracın görselleri net ve kaliteli olmalıdır.

Aracın fotoğraflarının mümkün olduğunca fazla olması müşterilere daha iyi fikir verecektir.

Aracın sadece dışından değil; iç bölge, bagaj ve motorundan da fotoğraflar olmalıdır.

Aracın kilometresi doğru yazılmalıdır; aksi halde müşterilerde güvensizlik oluşur.

Aracın kusurları ilanda açıkça belirtilmelidir. Daha sonra ortaya çıkan kusurlar, hem zaman kaybına yol açar hem de müşteri ile sorun yaşanabilir.

Aracın teknik bilgileri, hasar durumu, değişeni ve boya durumu gibi detaylar ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.

Araba ilanı verirken aracın fiyatlandırması piyasaya uygun olmalıdır.

Aracın marka, model ve konsepti ile ilgili detaylar doğru seçilmelidir.

Aracın bulunduğu il, ilçe ve iletişim bilgiler eksiksiz verilmelidir.

İkinci el araba ilanı vererek kolayca araba satabilirsiniz. Ücretsiz araba ilanı vermek için dikkat edilmesi gerekenlere göre ilanı kaydettikten sonra artık sizinle iletişime geçecek müşterilerinizi bekleyebilirsiniz!

Peki bu ilanları hangi sitelere kayıt edebilirsiniz? ikincielotoaraba.com bu konuda size yardımcı olacaktır. Hızlı güvenli ve kolay arayüzü ile 2 dakikada ilanınızı yayınlayabilirsiniz.