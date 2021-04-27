  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 7 aylık hamile kadın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

7 aylık hamile kadın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Çankırı'da 7 aylık hamile Tuğba Bekel, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybederken bebek sezaryenle alındı.

Çankırı'da özel bir okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Tuğba Bekel, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Tedavi altına alınan 7 aylık hamile öğretmen, durumunun ağırlaşması sonucu Ankara'ya sevk edildi.

SEZARYENLE ALINDI
Genç öğretmenin durumunun daha da kötüye gitmesi üzerine bebeği sezaryenle alınarak kuvöze konuldu.

Koronavirüs nedeniyle hayatına kaybeden Tuğba Bekel, Çankırı'da toprağa verildi.

Etiketler korona bebek hamile
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Türk bankaları, Kanal İstanbul'u fonlamak istemiyor''
Demet Akalın sosyal medyayı yıktı
Prof. Dr. Ceyhan'dan Biontech aşısıyla ilgili iddiaya yanıt
Hadise’den ortalığı karıştıran paylaşım
Rusya'dan skandal Türkiye kararı!
İşte şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor!
İçişleri Bakanlığı detayları açıkladı! İşte A'dan Z'ye ''tam kapanma'' kuralları
Denizaltı faciasında son görüntüleri ortaya çıktı
Tam kapanmada bankaların çalışma saatleri belli oldu