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  3. 12 Eylül 2020 17:48

Acı haber! İki sağlık çalışanı daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Türk Tabipler Birliği (TTB), sağlık çalışanları Abdüllatif Sancar ile Faik Çelebi’nin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Acı haber! İki sağlık çalışanı daha koronavirüsten hayatını kaybetti
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Türk Tabipler Birliği (TTB), Şanlıurfa’da bir semt polikliniğinde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar ile Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan teknisyen Faik Çelebi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

TTB, sosyal medya üzerinden şu paylaşımları yaptı:

"Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği’nde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık bir ekip işidir. Eksiliyoruz. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz."


"Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan teknisyen Faik Çelebi Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık bir ekip işidir. Eksiliyoruz. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz."

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