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Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşısızlar için uygulanan PCR test zorunluluğu kaldırıldı.

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrederken Sağlık Bakanlığı'ndan şaşırtan bir adım geldi. Seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız vatandaşlar için getirilen PCR testi zorunluluğu uygulaması tamamen kaldırıldı. 

Sağlık Bakanlığı'nın aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan kişilerin toplu alanlarda bulunması ve seyahat etmeleriyle ilgili genelgesi değişti.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda genelge yürürlükten kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi. 

Söz konusu yazıda şöyle denildi:

"Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

- Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,
- Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,
- Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),
- Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,
- Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir."

THY'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. 

Ekşi paylaşımında, "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre; yolcular için HES kodunun ibraz edilmesi yeterli olacak.

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Etiketler aşısızlar pcr test
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