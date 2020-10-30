Ayaktaki lekeler koronavirüs belirtisi olabilir! Uzmanlardan ''test yaptırın'' çağrısı

Bilim insanları, yeni tip corona virüs ile enfekte olan kişilerde donuk yanıklarına benzer, “Covid ayak parmakları” olarak bilinen bir cilt hastalığının geliştiğini açıkladı. Söz konusu durum, virüse yakalandıktan bir ile dört hafta içinde gelişiyor ve ayak parmaklarının şişerek renginin kırmızıya, ardından mora dönmesine neden oluyor.

"BELİRTİLER VARSA COVİD-19'DAN ŞÜPHELENİLMELİ"

Uluslararası Dermatoloji Dernekleri Birliği ve Amerikan Dermatoloji Akademisi tarafından yapılan çalışmada, Covid ayak parmaklarının genellikle hafif seyreden bir semptom olduğunu ve hastalarının ayaklarının birkaç hafta sonra eski haline döndüğü belirtildi. Ancak, bilim insanları bazı hastalarda iltihabın aylarca sürebileceği konusunda uyararak, ayak parmakların sebebi bilinmeyen şişlik ve kızarıklık geliştiren kişilerin Covid-19 testi yaptırması gerektiğini söyledi.

YÜZDE 16'SI HASTANEDE TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYUYOR

Bununla birlikte, araştırmacılar, 375 hastanın verilerini analiz ederek yaptığı çalışmada hastanede bakıma ihtiyaç duyan her altı hastadan birinde “uzun süreli covid” semptomları geliştiğini bildirdi. Covid ayak parmakları ise bu semptomların içinde yaygın olarak görüldü. Covid-19 nedeniyle başvuranların yarısının Covid ayak parmakları şikayeti bulunduğu ve bu hastaların yaklaşık yüzde 16’sının yatarak tedaviye ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Uluslararası Covid-19 Dermatoloji Kurumu’ndan Doktor Esther Freeman, “Covid-19’a yakalandıktan sonra ayaklarında enfeksiyon gelişen bir grup hasta olduğu net bir şekilde görülüyor. Ayak parmaklarında önce kırmızı lekeler çıkıyor ve şişiyor, son olarak da bu lekeler mora dönüşüyor. Vakaların çoğunda hiçbir tedaviye gerek kalmadan hastalık kendi kendine iyileşiyor. Ancak, enfeksiyonu iki aydan daha uzun süren vakalar da görüyoruz” dedi.



Freeman, “Covid parmakları için dikkat edilmesi gereken eşik 60 gün. İki aydır uzun süren Covid parmaklarında iyileşmenin daha zor olduğunu düşünüyoruz. Şu anda 150 günü aşkın bir süredir mor ve şiş ayaklarla yaşayan hastalarımız var” dedi.

Doktor Freeman, covid ayak parmaklarına sahip olan insanları incelemenin, virüsün vücudün diğer organlarında neden olduğu semptomları anlamaya yardımcı olacağını söyledi.



Freeman, “Covid-19’un uzun süren yan etkilerinini vücudun beyin ve kalp gibi diğer organlarını etkilediğini biliyorduk. Ancak, virüsün ciltte neden olduğu bir hastalığı ilk kez tanımlıyoruz. Cilt insanların vücudunda neler olduğunu gösteren bir pencere gibidir. Pek çok hastalık cillte tepki oluştururak erken uyarı göndererir” dedi.

COVİD AYAK PARMAKLARI NEDEN MEYDANA GELİYOR?

Öte yandan, yeni tip corona virüsün ayak parmaklarında sepep olduğu enfeksiyonun nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Bilim insanlarının, şu anda konuya ilişkin iki hipotezi bulunuyor.

İlki Covid ayak parmakları virüs neden olduğu inflamasyondan kaynaklanıyor olabilir. İnflamasyon Covid-19’un en ağır sendromlardan olan akut solunum bozukluğu hastalığının (ARDS) da nedenlerinden birini oluşturuyor.

İkinci hipotez ise, corona virüsün neden olduğu kan pıhtılaşmalarının ayak damarlarında tıkanmaya yol açması. Bilim insanları daha önce yaptığı çalışmalarda, her üç Covid-19 hastasından birinin ölüm nedeninin "kan pıhtılaşması" olduğunu ortaya koydu. Pıhtılar, akciğer, kalp, beyin gibi büyük organlara ulaşıyor. Ardından kan akışının kesilmesi halinde, kalp krizi, felç, organ yetmezliği ve emboli gibi ciddi durumlar ortaya çıkıyor.