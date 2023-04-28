Bakan Koca ''Hayırlı olsun'' diyerek duyurdu: Sözleşmeliler kadrolu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personellerinin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 bin 108 sözleşmeli sağlık personelinin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50.819 ebe/hemşire ve 29.961 diğer sağlık personeli olmak üzere, toplam 81.108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında KADROYA GEÇİŞ işlemleri tamamlanmıştır. HAYIRLI OLSUN." ifadelerini kullandı.