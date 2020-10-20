Bilim insanlarından anne babalara kritik uyarı! Biberonlara dikkat

İrlandalı bilim insanları, bebek biberonları ile ilgili çok önemli bir araştırmaya imza attı. Trinity College of Dublin tarafından yapılan çalışmada, araştırmacılar dünya pazarının yüzde 82'sini oluşturan polipropilen biberonları test etti.

Nature Food dergisinde yayımlanan araştırmada, ekip 10 farklı biberonda bebek maması yapmak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan uluslararası sterilizasyon kurallarını takip etti. Bu kapsamda biberon 90 derecedeki suyla temizleniyor, ardından 70 dereceye kadar ısıtılmış su ile çalkalanıyor.

HEM SICAK HEM DE SOĞUK SU

Araştırmacılar, hem sıcak su hem de çalkalama adımlarının, bir insan saçı genişliği mikroplastik ürettiğini belirtti. Nanoplastikler o kadar küçüktür ki sayılması çok zordur ancak bilim insanları litre başına trilyonlarca üretildiğini tahmin ediyor.

1,6 MİLYON MİKROPLASTİK TÜKETİYORLAR

Ardından, bilim insanları deneysel verilerini küresel nüfusun dörtte üçünü kapsayan 48 bölgede biberonla besleme ve süt alım oranları ile birleştirdi. Ortalama olarak, bebeklerin plastik şişelerle beslendiklerinde ilk yıllarında günde 1,6 milyon mikroplastik partiküle maruz kaldığı ortaya çıktı.



