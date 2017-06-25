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  3. 25 Haziran 2017 15:30

Bir estetik faciası daha; Brezilya kalçası hastanelik etti

İngiltere'de 'en genç piyango zengini' olarak tanınan 21 yaşındaki Jane Park, 'Brezilya poposu' yaptırmak için geldiği İstanbul'da anesteziden alerji oldu

Bir estetik faciası daha; Brezilya kalçası hastanelik etti
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İngiltere’de Avrupa piyangosu EuroMillions’ı kazanıp parasını estetik operasyonlara harcamasıyla magazin basınının gündeminden düşmeyen bir kadın, Türkiye’de geçirdiği operasyon sonrası hastalandı.

Daily Mail’ın haberine göre, 21 yaşındaki Jane Park İstanbul’da geçirdiği ‘Brezilya poposu’ ameliyatından dönüşte alerjik reaksiyon geçirerek ‘tanınmaz’ hale geldi.

YÜZÜ VE DUDAKLARI ŞİŞTİ

Habere göre, Jane Park anesteziye alerjik tepki verince yüzü ve dudakları şişti. Jane Park’ın bir arkadaşı, “Geçen hafta Türkiye’ye uçtu ve ünlülerin gittiği lüks bir klinikte operasyon geçirdi. Fakat geri döndükten sonra paniklemeye başladı. Anestezi nedeniyle yüzü aşırı derecede şişmişti” dedi.

ESTETİĞE 220 BİN LİRA HARCADI

21 yaşındaki İskoç kökenli Park, 17 yaşındayken EuroMillions’ı kazanan en genç Britanyalı olmasıyla tanınıyor. Park bugüne dek, piyangodan kazandığı 1 milyon sterlinin (4.4 milyon TL) yaklaşık 50 bin sterlinlik (220 bin TL) kısmını estetik cerrahiye harcadı.

estetik , brezilya kalçası