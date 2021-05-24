  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. DSÖ: 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti

DSÖ: 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti

DSÖ: 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dünya Sağlık örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19'la mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Genel Direktör Ghebreyesus, "Neredeyse 18 aydır, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanları ve bakıcılar, yaşamla ölüm arasında bir yerde duruyorlar. Sayısız hayatı kurtardılar" dedi.

Dünya genelinde Kovid-19 ile mücadelede, pek çok sağlık çalışanına Kovid-19 bulaştığını aktaran Ghebreyesus, "Raporlamalar yetersiz olsa da en az 115 bin sağlık çalışanı ve bakıcının başkalarına hizmet sunarken en büyük bedeli ödediğini (öldüğünü) tahmin ediyoruz. Salgın şiddetini devam ettirdiği sürece çok daha fazlasını kaybedeceğiz." uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini vurgulayarak üreticilerin kişisel koruyucu ekipman tedarikini artırması gerektiğini vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü, küresel çapta pek çok sağlık çalışanının kişisel koruyucu ekipman, aşı ve hayat kurtaracak diğer araçlara erişim eksikliği nedeniyle kendilerini çaresiz ve korumasız hissettiğinin altını çizdi.

Sağlık çalışanlarının "kahramanca" işler yaptığını ama "süper kahramanlar" olmadıklarını dile getiren Ghebreyesus, "Onlar da bizim gibi insanlar. Terliyorlar, kızıyorlar, gülüyorlar, ağlıyorlar." ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, dünya genelinde Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarının onuruna ayağa kalkarak alkışladı.

Etiketler DSÖ KORONA koronavirüs sağlık çalışanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
''Tayyip Erdoğan giderse Suriye gibi olacağız''
İşte 17 soruda Biontech aşısı... Kısırlığa neden olur mu?
İmzalar atıldı, Erdoğan duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez...
Yine Taksim yine çıplak turist: Gözaltına alınmamak için soyundu
Vali'den ''Erkam Yıldırım'' paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim
Whatsapp kullananlar dikkat: Bir mesajla tüm bilgileriniz ele geçirilebilir
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman süper minisiyle büyüledi
Ümit Özdağ ifade verecek
ABD'den Türkiye'ye papazlı gözdağı