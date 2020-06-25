DSÖ: Gelecek hafta 500 bin can kaybı bekliyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros, Avrupa Parlamentosu üyeleri ile yapılan video konferans toplantısında şu ana kadar 9.2 milyon vakanın bildirildiğini açıkladı.

Virüs salgınından sonra başlayacak hayatın eskisi g

ibi olamayacağını belirten Tedros, yeni normal hayat için yeni kuralların getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa’daki durumun giderek iyiye gittiğini belirten Tedros, dünyanın geri kalanında ise durumun giderek kötüleştiğini belirtti.

Dünya genelinde gelecek hafta 500 bin can kaybı ve 10 milyon vaka beklediklerini belirten Tedros tedbirler konusundaki uyarılarını yineledi.

Virüsün Çin’in bildiriminden önce yayıldığına ilişkin kanıt bulunmadığını belirten Tedros, “Çin’i dünyayı zamanında uyarmadığı için eleştiremeyiz” dedi.

Tedros, virüsün ilk olarak görüldüğü Wuhan’da çok sert tedbirler alındığının altını çizdi.



Aşı konusunda da açıklamalarda bulunan Tedros, aşının dünya sağlığı için önemini vurgulayarak bir yıl ya da daha kısa bir süre içinde aşıya erişilebileceğini belirtti. Tedros aşının kesin çare olmasının ise oldukça zor olduğu açıklamasını yaptı.