Hastane randevularında yeni dönem: 1 Eylül'de başlıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bazı üniversite hastanelerinden MHRS üzerinden randevu alınabileceğini duyurdu. Memişoğlu, ''Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz.'' dedi.

Uşak'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'nu Valilik binası önünde Vali Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Tarık Acar ve kurum müdürleri karşıladı.



Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Memişoğlu, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Uşak Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katıldı.



Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yalnızca hizmet sunan değil, dünyaya örnek olan bir sağlık sistemi kurmayı hedeflediklerini belirtti. Dünyada örnek bir sağlık sistemi oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Bakan Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, yalnızca milleti koruyan değil, aynı zamanda sürekli geliştiren ve dünyaya örnek olan bir sağlık sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Gerçekten de Türkiye sağlık hizmetlerinde olduğu gibi, inşallah üreten sağlıkta da bu başarıyı elde edeceğiz" dedi.

MHRS'de yeni dönem

Memişoğlu, "Üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz. Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.





Bakan Memişoğlu, sağlık teknolojilerindeki hedeflerini de şu sözlerle aktardı:

"Bizim hedefimiz sadece sağlık hizmetini artırıp sürdürmek değil, dünyada sağlık teknolojisinde de lider bir ülke olmaktır. Hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla, sanayicimizle, üreticimizle hep beraber bu işi inşallah 2026'da organize edebiliriz."



Sigara ve tütünle mücadeleye değinen Memişoğlu, "Mobil sigara araçlarımız artık sahayaydı. Mahallede, köyde, kahvede insanlarımıza, sigara içen insanlarımıza, bu kötü alışkanlığına maalesef devam ettik. İnsanlarımıza yardım edip onlara nasıl sigaralarını bırakacaklarını, nasıl destek olacağımızı biz anlatacağız. Onlardan da desteğimiz bu desteğe uymaları" dedi.



Sağlık yatırımlarına ilişkin de bilgiler veren Memişoğlu, "Özellikle koruyucu sağlıkta önemli olan sağlık ve hayat merkezlerimizi arttırıyoruz. 53 tane şimdiye kadar son bir senedir yaptık. Şu anda 300 üzerine sağlık ve hayat merkezlerimiz var. Toplumun bu konuda da sağlık ve hayat merkezlerinin kullanmasını özellikle öneriyoruz. Çünkü burada fizyoterapistimiz, diyetisyenimize, çocuk gelişimcisine, psikoloğa kadar aynı zamanda kanser tanımalarının ücretsiz yapıldığı alanlar var. Bu konuda da insanlarımızı sağlık ve hayat merkezlerine ziyaret etmelerini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.



Bakan Memişoğlu'nun programı açıklama sonrası basına kapalı devam etti.

İHA