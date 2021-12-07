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Korkutan açıklama: Omicron varyantı deltadan daha bulaşıcı

Korkutan açıklama: Omicron varyantı deltadan daha bulaşıcı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk belirtilerin, koronvirüsün, Omicron varyantının delta varyantından "daha bulaşıcı" olduğunu gösterdiğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabine toplantısında omicron varyantıyla ilgili son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlık Sözcüsü, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başbakan, omicronun özellikleri hakkında sonuç çıkarmak için çok erken olduğunu ancak ilk belirtilerin, bunun deltadan daha bulaşıcı olduğu yönünde olduğunu söyledi" ifadesini kullandı.

Sözcü, Başbakan'ın üst düzey ekibi arasında hükümetin bu kış Covid-19'la mücadelede B planı önlemlerini getirip getirmemesi konusunda bir tartışma olmadığını da kaydetti.

336 OMİCRON VAKASI TESPİT EDİLDİ

Dün itibarıyla İngiltere'de 261, İskoçya'da 71 ve Galler'de 4 olmak üzere 336 omicron vakası tespit edilmişti.

İngiltere Sağlık Bakan Sajid Javid de omicron varyantının ülke genelinde birden fazla bölgede yayılmaya başladığını belirterek, "Bu, uluslararası seyahatle bağlantısı olmayan vakaları içeriyor. Bu nedenle artık İngiltere'nin birden fazla bölgesinde topluluk yayılımı olduğu sonucuna varabiliriz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Etiketler OMİCRON KORONA virüs delta
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