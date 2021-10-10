Koronavirüse karşı ölüm riskini yarı yarıya azaltan ilaç yolda

Merck adlı ilaç şirketinin yetkililerinin acil kullanım başvurusu hazırlığında oldukları ilacın, ölüm riskini yarı yarıya azalttığı belirtildi.

Amerika’da Merck adlı ilaç şirketinin yetkilileri, geliştirdikleri ilacın Corona virüsünün çoğalmasını engellediğini açıkladı. Deney sürecinde elde ettikleri bulguları kuvvetli bulan araştırmacılar deneyleri erken tamamladı.

İlacın, enfeksiyon ilk başladığında alınması halinde hastaneye yatırılma ya da ölüm riskini yarı yarıya azalttığı belirtildi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. William Schaffner, “Hastalar, diğer ilaçlarını aldıkları gibi bu ilacı da eczaneye gidip alabilecek. Bu da bize, daha fazla sayıda kişiyi çok daha kısa zamanda tedavi etme şansını verecek. Üstelik bu, çok daha az maliyetli olacak” diyor.

Doktor Caleb Hernandez acilde görevli ve aynı zamanda da Corona virüsüne karşı ilaç geliştirme çalışmalarıyla ilgili araştırma yapıyor.

Doktor Hernandez, şu ana kadar, virüse yakalananların hastanede oksijen ihtiyacını üç kat azaltan üç başka ilacın daha küçük firmalar tarafından üretildiğini, ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA’den onay alabilecek mali güçleri olmadığı için bu ilaçların raflarda bekletildiğini söylüyor.

Hernandez, “Hükümetimiz bu tür çalışmalara 500 bin dolar harcamıyor. Bu tür araştırmaları onaya sunmak için özel şirketlere bağlıyız. Bu yüzden de çok fazla buluşla ilgili haber duyamazsınız” diyor.

AŞI YERİNE İLAÇ TERCİH EDİLMESİ ENDİŞE UYANDIRDI

Uzmanlar, Amerikalılar’ın, koronavirüse karşı antikor üreten aşılar yerine bu yeni ilacı tercih etmelerinden endişe duyuyor. Ancak birçok ülke için hap şeklindeki ilaçların kullanımı çok daha kolay. Bunun nedeni de maliyetin daha düşük, sevkiyatın da daha rahat olması.

Coney Island Hastanesi’nden Dr. Hernandez, “Neredeyse iki yıldır her gün gözümüzün önünde insanlar ölüyor. Ve yaşadığınız toplumda size inanmayanlar olduğunda durum daha da zorlaşıyor. Kimileri, bir tür komplonun parçası olduğumuzu ya da olayları abarttığımızı düşünüyor” ifadelerini kullanıyor.

Merck firması, Corona virüsüne karşı geliştirdiği ilaca acil onay almak için başvurma hazırlığında. Ancak bu süreç 2 ay sürebilir.