Liposuction nasıl uygulanır?

Liposuction yaptırmayı düşünenlerin prosedür hakkında doğru bilgiye sahip olması çok önemlidir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, liposuction hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Kalça, karın, uyluk, basen gibi bölgelerdeki diyet ve egzersizle erimeyen yağların giderilerek bölgesel incelme sağlamak için kullanılan bir tekniktir. Bu prosedür obezite ya da selülit tedavisi için kullanılmaz, sadece bölgesel incelme için tercih edilmelidir.

Liposuctiondan önce dikkat edilmesi gerekenler

Öncellike liposuction, minimal de olsa cerrahi bir prosedürdür ve doğal olarak bazı riskler içerebilir. Bu yüzden, liposuctiondan önce genel sağlık durumunuzun yerinde olması gerekir. İdeal kilonuzun %30’luk oranı içinde olmalısınız. Yani mümkün olduğunca ideal kilonuza yakın olmalısınız. Sert ve esnek bir cilde sahip olunmalıdır. Alkol ya da sigara kullanmamalısınız. Kan akışıyla ilgili sağlık sorunlarınız varsa veya kalp hastalığı, diyabet ya da zayıf bir bağışıklık sistemine sahipseniz, doktorunuz bu konuda bilgilendirmeniz gerekir.

Operasyondan önce cerrahınıza uygulama ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi sormalısınız. Liposuctionın hangi teknik ile uygulanacağı, avantajları, dezavantajları, riskleri ve maliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmelisiniz.

Cerrahınıza, varsa alerjik durumlarınızdan, reçetesiz ve bitkisel takviyeler de dahil olmak üzere aldığınız bütün ilaçlar hakkında bilgi vermelisiniz. Ameliyattan birkaç gün önce kan inceltici özelliği olan bazı ilaçları almayı bırakmanızı tavsiye edecektir.

Liposuction teknikleri hakkında bilinmesi gerekenler

Liposuction, kullanılan tekniğe göre klinik ortamda gerçekleştirilmelidir. Prosedürden sonra genellikle aynı gün eve dönülür. Eve dönmek için bir yakınınızdan refakatçilik yapmasını istemelisiniz. Eğer çok fazla miktarda yağ alınırsa bir gece kalınması gerekebilir. Liposuction başlamadan önce, hastanın vücudunun tedavi edilecek alanları işaretlenebilir. Öncesi ve sonrası karşılaştırmaları yapmak için daha sonra kullanmak için fotoğraf çekilebilir. Kullanılan tekniğe göre genel ya da loka anestezi yapılması gerekebilir. Bu sayede prosedür sırasında herhangi bir acı hissetmezsiniz.

Liposuction çeşitleri nelerdir?

Sadece birkaç farklı liposuction tekniği vardır. Ama hepsinin ortak noktası, vücudunuzdaki yağı emmek için bir vakuma bağlı bir kanül adı verilen ince bir tüpün kullanılmasıdır. Çözelti, ultrason ya da lazer destekli liposuction teknikleri kullanılabilir. Ses dalgası enerjisi gibi tekniklerle de yağlar sıvılaştırılarak vakumla emilir. Bütün cerrahi tekniklerde cerrahınız, ödemi kontrol etmek için ameliyattan 1 ila 2 ay sonra korse giymenizi isteyebilir. Çoğu insan birkaç gün içinde çalışma hayatına geri dönebilir ve 2 hafta içinde de normal aktivitelere geri dönebilir. Ama bu süreç her insan için farklıdır.

Yağ hücreleri liposuction tekniği ile kalıcı olarak uzaklaştırılabilir. Ameliyattan sonra yeni şeklinizi korumak için bol miktarda yağsız protein, meyve ve sebze, tam tahıl ve az yağlı süt içeren bir diyet uygulamalısınız. Ve düzenli egzersiz yapmalısınız.