Meme büyütme ameliyatı en erken kaç yaşında yapılmalı ?

Dünya üzerindeki kadınların yarısından fazlası büyük göğüsleri daha seksi olduğunu belirtiyorlar. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Leyla ARVAS, doğal görünen büyük göğüslere artık çok kolay metotlarla ulaşılabileceğini, meme büyütme operasyonuyla kadınların küçük memelerinin yerini artık büyük ve göz doldurucu göğüslerin aldığını sözlerine ekliyor.

Meme Büyütme Ameliyatı Yaptırabilir miyim?

Meme büyütme ameliyatı için sahip olunması gereken ilk koşul memelerin gelişiminin tamamlanmış olmasıdır. Büyüme 18-19 yaşlarına kadar devam etmektedir. Meme büyütme operasyonu için en erken 20 yaşını öneriyoruz hastalarımıza. Çünkü meme gelişimi tamamlanmış ve son halini almış oluyor. Memelerin birbirinden farklı olması durumunda, memelerinizde sarkıklık bulunuyorsa, meme asimetrilerinde ve meme yapınız küçükse meme büyütme operasyonunu rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Meme protezlerinlerinde naturelliğin sağlanması oldukça önemlidir. Kendi vücut yapınıza uygun meme protezleriyle doğal görünen büyük göğüslere sahip olabilirsiniz.

Meme büyütme ameliyatı öncelikle sağlıklı, kronik hastalığı olmayan kişilere yapabiliyoruz. Nedir bu kronik hastalıklar; eğer şeker hastalığınız varsa, obez iseniz ya da kanser gibi ciddi bir hastalığınız bulunuyorsa ve düzenli olarak ilaç, tedavi ve kontrolleriniz devam ediyorsa, ya da kan pıhtılaşma probleminiz bulunuyorsa meme büyütme operasyonu için uygun değilsiniz anlamına gelmektedir.

Sağlık koşulları tam olarak sağlandığı zaman meme büyütme operasyonu yaptırabilirsiniz.

Meme Büyütme Ameliyatının Planlanması

Operasyon öncesindeki ön muayenede hastayla iletişimin iyi olması çok önemlidir. FDA onaylı meme protezleri meme bölgesine konulduktan sonra çıkarılması için ayrı bir ameliyat gerektirdiğinden her şeyin net olarak belirlenmiş olması gerekmektedir. Operasyonun plan aşamasında birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Öncelikle kullanılacak protezin şekli, sonra dokusu ve içeriği belirlenmelidir. Ameliyatta kullanılacak kesi izinin nerde olacağından, protezin tam olarak nereye yerleştirileceğine kadar her şeyin konuşulması gerekmektedir. Operasyon öncesinde ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler hastaya ayrıntılı şekilde anlatılmalıdır. Hastanında doktor tavsiyelerine tam olarak uyması ve dediklerini yapması operasyon sonrası bakımdan özellikle çok önemlidir. Hasta ile hekimin çok iyi iletişim halinde olmaları, ameliyatın planlanması, uygulanması, sonuçlarından memnun kalınmasını sağlar.

Doğal ve Büyük Görünen Göğüsler İçin Hangi Protez Öneriliyor?

Meme protezlerinde birden fazla şekil, doku, büyüklük ve içerik bakımından oldukça farklı protezler mevcuttur. Büyüklükleri kademe kademe artan silikonlarda kişinin vücut yapısına ve fiziksel özelliklerine uygun meme protezleri kullanılmalıdır. Meme protezlerinde yuvarlak ve damla modelli olmak üzere iki tip protez bulunuyor.

Göğüslerin daha dolgun, göğüs kafesi üzerinde büyüklük sağlayan yuvarlak silikonlar, sadece memeyi büyütmekle kalmaz aynı zamanda hafif dereceli sarkmaların da önüne geçer. Yuvarlak silikonlarda meme yıllarca aynı formunu korur. Şekil bozukluğu oluşmaz.

Damla modelli protezler ise anatomik bakımdan yuvarlak proteze göre çok daha naturel görünür. Ancak yuvarlak meme protezine göre daha sert olur. Sarkıklık oluşmaz. Doğal meme şekline yakın bir protez olduğu için kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilir.

Meme Büyütme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Meme büyütme operasyonu hastane koşullarında ve hastaya genel anestezi uygulanarak yapılır. Kadınlarda meme dokusu kas ve bağ dokuları olarak iki bölümden oluşur. Ameliyat öncesinde hastayla konuşulduğu üzere kesi işlemi yapılır.

Meme protezi meme kasının altına ya da üstüne yerleştirilir. Bu aşamada genel olarak protezin meme kasının altına yerleştirilmesini tavsiye ediyorum. Meme protezi meme kasının alt kısmına yerleştirildiğinde operasyon sonrası ağrı biraz daha uzun hissedilir olmaktadır. Protezin meme kasının altına yerleştirildiği zaman, ilerleyen zamanlarda çekilecek meme ultrason verilerini etkilemez.

Protez meme kasının üzerine yerleştirildiği zaman operasyon sonrası ağrı daha az olmaktadır. Ancak ileriki dönemde çekilebilecek ultrasonun sonuçlarında net bilgi alınmayabilir. Hasta bu iki durumu bilerek ve doktorunun da tavsiyelerini değerlendirerek bir seçim yapmalı ve bu seçim hasta ile hekimin ortak kararı olmalıdır.

Meme Büyütme Ameliyatı Sonrası

Operasyondan sonra yaklaşık 6 saat hastanede kaldıktan sonra eve çıkabiliyor. Operasyon sonrasında hasta kendi özel ihtiyaçlarını giderebilir. Ev istirahati olarak 1 ile 2 gün önerilir. Operasyondan sonra ağır kol hareketleri yapmamak, doktorun tavsiye edeceği özel korseyi doktorun vereceği yönergeler doğrultusunda takmak, ilk üç ay boyunca yüzüstü yatmamak, ameliyattan sonraki dördüncü günde banyo yapmanız gibi yakın ve uzak tarihli hekim tavsiyelerine uymak oldukça önemlidir. Ameliyat öncesinde doktorla konuşarak ameliyatın planlamasını yapmak ve doktorun prosedürü detaylandırması önem arz etmektedir.

Meme Büyütme Ameliyatı Pahalı Bir İşlem midir?

Sağlık bakanlığı onaylı merkezlerin internet ve haber sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Meme büyütme operasyonunda fiyatlar, hastaneye, ameliyatta kullanılan materyale, uygulanan yönteme göre değişiklik gösterebilmektedir. Nişantaşı Quartz Klinik ‘te Meme Büyütme ile ilgili bütün işlemler Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Leyla ARVAS tarafından detaylandırılır. Operasyon ile ilgili bilgi almak için +90 212 241 46 24 numaralı telefonundan randevu oluşturabilir ve meme büyütme operasyonunuzu rahatlıkla yaptırabilirsiniz.