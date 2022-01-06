Milyonlarca kişiyi etkileyen Uzun Kovid'in gizemi çözüldü

Güney Afrika'daki Stellenbosch Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, milyonlarca kişiyi etkileyen uzun Kovid-19'u mikro pıhtıların tetiklediğini ortaya koydu.

Güney Afrika'daki Stellenbosch Üniversitesi bilim bölümü başkanı Resia Pretorius ekibi ile yaptığı son çalışmayı “Laboratuvarımda yakın zamanda yapılan bir çalışma, hem akut Kovid -19 hem de uzun süreli Kovid hastalarının kanında kayda değer miktarda mikro pıhtı oluşumu olduğunu ortaya çıkardı," sözleriyle kamuoyuna duyurdu.

UZUN KOVİD HASTALARINDA SIKINTI ÇIKARAN MİKRO PIHTILAR

Pretorius, sağlıklı vücutların tipik olarak fibrinoliz adı verilen bir süreçle kan pıhtılarını verimli bir şekilde parçalayabildiğini ancak uzun süreli Kovid hastalarından alınan kana bakıldığında, "kalıcı mikro pıhtıların vücudun kendi fibrinolitik süreçlerine dirençli olduğu” görüldüğünü söyledi. Pretorius'un ekibi yaz boyunca yaptığı analizde, uzun süreli Kovid hastalarında gözlenen ve pıhtıların parçalanmasını önleyebilecek kalıcı mikro pıhtılarda "sıkışmış" yüksek düzeyde inflamatuar moleküller buldu.

BİR ANLAMDA HÜCRESEL BOĞULMA

Vücut dokularındaki hücrelerin bu nedenle düzenli vücut fonksiyonlarını sürdürmek için yeterli oksijen almayarak hücresel hipoksi olarak bilinen duruma geçiyor olabilir. Hipoksi kanda oksijen seviyelerinin istenen düzeyin altına düşmesi anlamına geliyor. Yani bu pıhtılar bir anlamda vücudun hücresel düzeyde boğulmasına sebep olduğu düşünülüyor. Pretorius, uzun Kovid’e dair bildirilen sayısız zayıflatıcı semptomunun altında yaygın hipoksinin olabileceğini düşünüyor.

DÜNYADA 100 MİLYON İNSANI ETKİLİYOR

Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından Kasım ayında yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapında 100 milyon kadar insan uzun Kovid’li . Mayo Clinic'e göre uzun Kovid teşhisi bir Kovid -19 enfeksiyonunun etkilerinin dört haftadan fazla sürmesi halinde konuyor.

BELİRTİLER DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Yaşlı insanlar ve ciddi tıbbi rahatsızlıkları olan kişilerin uzun süreli Kovid yaşama olasılığı en yüksek olsa da, birçok genç ve sağlıklı insan da ilk Kovid-19 teşhisinden sonra haftalar hatta aylar boyunca kendilerini iyi hissetmediklerini bildiriyor. Uzun süreli Kovid belirtileri vakalar arasında değişiklik gösteriyor, ancak öncelikli semptomlar yorgunluk, beyin sisi, kas veya eklem ağrısı, nefes darlığı, uyku güçlüğü ve depresyon veya kaygıdan oluşuyor.