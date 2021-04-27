Op. Dr. Arif Eroğlu – Renuvion J Plazma Nedir?

Güzellik arayışında kullanılan yöntem ve teknikler her geçen gün gelişme kat ediyor. Bu doğrultuda kullanılan renuvion j plazma teknolojisi son dönemlerde geliştirilen en yenilikçi uygulamalardan biridir.

Helyum gazı ve radyofrekans enerjisi özel bir teknoloji ile bir araya getirilir ve ortaya çıkan plazma enerjisi ihtiyaç duyulan bölgeye gönderilir. Böylece cilt altında bulunan kollajen ve elastin dokularında kısalma ve yeniden düzenlenme meydana gelir. Gevşemiş ve kendini salmış cilt dokusu kısa sürede toparlanır.

Op. Dr. Arif Eroğlu Kimdir?

Opr. Dr. Arif Eroğlu, 1971 yılında doğmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olmuştur. Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanlığını Ankara Dışkapı SSK Hastanesi’nde yapmıştır.

2002-2007 yılları arasında devlette uzman doktor olarak çalışmış, 2007 sonrası sadece özel kliniğinde hizmet vermektedir.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, medikal cilt uygulamalı eğitimlerini ve sertifikalarını Roma ve Milano’da ilk rejuvenasyon ve Fraksiyonel CO2 Lazer uygulamalarını yapan Prof. Dr. Bonan’dan almıştır.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, Lazerlipoliz eğitimlerini ve sertifikasını Prof. Dr Zerbinati’ den almıştır.

Yurt içi ve yurt dışı birçok kurs ve kongrelere katılarak mesleki eğitimine devam eden Opr. Dr. Arif Eroğlu, 2003 yılından bu yana sadece özelde estetik ve plastik cerrahi operasyonlar; lazer, ultrason ve radyofrekans destekli özellikli estetik cerrahi ve dermatokozmetik uygulamalar yapan Opr. Dr. Arif Eroğlu, halen Nişantaşı’nda kendi kliniğinde eşi Dr. Nüket Eroğlu ile birlikte hizmet vermeye devam etmektedir.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, neredeyse 15 yıldır sürdürdüğü lazer, ultrason, radyofrekans gibi ileri teknikler kullanılarak yapılan 3D Lazer Lipoliz’i bir vücut şekillendirme prosedürü olarak tanımlamıştır ve uygulamaya devam etmektedir.

Renuvion J Plazma Nasıl Yapılır?

Vücut sıkılaştırmada güvenilir bir yöntemdir. Renuvion J Plazma yönteminde Helyum gazı ve radyofrekans enerjisinin bir araya gelmesi ile helyum plazma enerjisi ortaya çıkar. Vücuda herhangi bir zararı bulunmayan bu enerjinin kullanılma amacı deri altında bulunan gevşemiş bağ dokularını toparlayarak sıkı ve güçlü hale getirmektir. Oluşturulan helyum plazma enerjisi özel bir elcek yardımı ile vücutta sıkılaşması istenen bölgeye gönderilir. Helyum Plazma enerjisi kollaejen liflerinde kısalma yaratır.

Renuvion J Plazma Yöntemini Eşsiz kılan özellikler Nelerdir?

Gençlik sırrı olarak görülen renuvion j plazma tedavisi, radyofrekans enerjisi ile helyum gazının özel bir teknoloji ile bir araya getirilmesi elde edilir. Yenilikçi ve geliştirilmiş bir sistem olan Renuvion J plazma tedavisi ile deri altında bulunan dokular gergin hale getirilir. Deri altına gönderilen helyum plazma enerjisi ile ciltaltındaki ısı 80-99 dereceye çıkar. 0,045sn süresince ( 1 dakikanın 1330 da biri kadar süre ) dokudaki ısı 85 santigrad derecede kaldığında kolajende %60 oranında kısalma meydana gelir. 65 santigrad derecede 2,5 dakika kalınabilir ise kolajende % 40 kısalma meydana gelmektedir. Renuvion J plazma teknolojisi ile; 3500 kez kısa sürede %50 daha fazla kollajen kısalması oluşturulabilmektedir.

Renuvion J plazmanın en büyük özelliği deri yüzeyinde yanık oluşturmadan ciltaltında dokularda ısıyı 85 santigrada çıkarabilmesidir. Isının 85 derecede saniyenin 1/25 i kadar kalması optimum kollajen kısalmasını oluşturmaktadır. Sonrasında ise ısı hızla çevre dokuya dağılmakta ve deri yüzeyine yan etkisi olmamaktadır. Bu helyum gazının eşsiz bir özelliğidir. Helyum gazı en hızlı ısınıp en hızlı soğuyan maddedir. Bu özelliği sayesinde ısıyı çok hızlı bir şekilde iletebilmektedir. Yapılan çalışmalarda derialtındaki ısı 85 derece olsa dahi deri yüzeyindeki ısı artışı 4 dereceyi geçmemektedir. Bu sayede güvenli bir şekilde deri sıkılaştırma yapılabilmektedir.

Renuvion J Plazma Kimlere Uygulanır?

Gençlik kavramı ile özdeşleşen Renuvion j plazma teknolojisi vücudun tüm noktalarında kullanılabilir. Etkileyici ve kalıcı sonuçlar sunması yöntemin hem kadınlar hem de erkekler tarafından büyük bir ilgi görmesine neden olmuştur.

Tüm cilt tiplerinde kalıcı ve etkili sonuçlar sağlayan Renuvion j plazma teknolojisi, Cildine esnek ve sağlıklı bir görünüm kazandırmak isteyen kişiler bu teknolojiden yararlanarak istediği sıkı ve gergin bir vücuda kavuşabilir.

Vücut Şekilklendirme Teknikleri Nelerdir?

Vücut şekillendirme yöntemleri arasında farklı teknikler bulunur. Bunların içinde klasik liposuction yöntemleri (Kuru, ıslak , aşırı ıslak, tümescent), power asisted liposuction, lazer liposuction, ultrasonik liposuction gibi yöntemler bulunur.

Vaser Liposuction Nasıl Yapılır?

Vücut şekillendirme amacıyla yağ çekme yöntemlerinden biri olarak kullanılan vaser liposuction işlemi sırasında hedeflenen bölgedeki yağlar öncelikle ultrasonik ses dalgaları yardımı ile sıvı hale getirilir. Ardından kullanılan ince kanüller yardımı ile sıvı hale getirilmiş yağlar vücuttan çekilir.

Teknolojil bir liposuction uygulaması olan vaserlipo, konforlu ve kalıcı bir yöntem olduğu için ilk çıktığı günden itibaren yavaş yavaş artarak günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Vasertlipo için liposelektif yöntem denir yani yağ dokusunu seçip etkileyen bir yöntemdir. Vaserlipo sırasında damar, sinir veya bağ dokusu zarar görmez. BU nedenle diğer liposuction tekniklerine göre ağrı ve morarma daha az görülür.

Vaser Liposuction Fiyatları

Vücut şekillendirmek amacıyla kullanılan etkili yöntemlerden biri de vaser liposuction yöntemidir. Tekniğin fiyatı kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu nedenle fiyatlar yapılan ön muayene sırasında belirlenir.

Total Vücut Şekillendirme Yöntemleri

Kalçası, beli düz, vücudu kıvrımlı olmayan vücut hatları şekilsiz kişiler tarafından tercih edilen total vücut şekillendirme ile kişiler kıvrımlı ve estetik bir görüntü elde edebilir. Uygulama sırasında Vaser Liposuction ,lazerlipoliz ,renuvion j plazma, body jet evo ve kalçaya yağ transferi gibi yöntemler kombine edilerek kullanılır. Böylece total vücut şekillendirme uygulaması ile kişiler belirgin kıvrımlara sahip olurlar ve ayna karşısında kendilerini daha iyi hissederler.

Total Vücut Şekillendirme Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Vücudun keskin hat ve kıvrımlara sahip olması için kullanılan total vücut şekillendirme son dönemlerin en popüler uygulamalarından biridir. Vücudun farklı noktalarına yapılan yağ transferi sonrası hastaların kaliteli bir dinlenme süreci geçirmeleri gerekir. Bu süreç içerisinde vücudun kısa sürede toparlanması ve şekil alması için korse önerilir. Total vücut şekillendirme sonrası erken ödem atmak için ödem attırıcı ilaçlar değil erken dönemde masaj uygulaması ve spor yapılması tavsiye edilir.