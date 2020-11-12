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  3. 12 Kasım 2020 21:04

Sağlık Bakanı Koca: Yarın açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca: Yarın açılıyor
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Koca, Twitter hesabından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında hastanenin görseline de yer veren Koca, "Tekirdağ Şehir Hastanesi yarın açılıyor. Açılış, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek. Yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesine sahip hastanemiz, deprem riskine karşı sismik izolatörlerle güçlendirildi. İkinci fazıyla 158 bin metrekarelik dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek." ifadelerini kullandı.

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