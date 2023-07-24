Şap'tan sonra mavi dil alarmı: Birçok köy ve mahalle karantinada

Şap hatalığından sonra mavi dil alarmı verildi. Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir işletmede görülen hastalık sonrası harekete geçildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde küçükbaş hayvanlarda görülen 'mavi dil' hastalığı nedeniyle tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Karayaka beldesinde bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda 'mavi dil' hastalığının tespit edilmesinin ardından Erbaa Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonunun kararıyla tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

Karara göre, Karayaka beldesi çevresinde toplam 10 kilometrelik alanda karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, hastalık sona erene kadar merkez mahalleler, Kale, Çevresu, Kızılçubuk, Aşağı Çandır, Tosunlar, Bağpınar, Güvençli, Yaylacık, Ballıbağ, Salkımören, Üzümlü, Yoldere köylerinde hastalığa duyarlı hiçbir hayvanın giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği belirtildi.