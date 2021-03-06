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Sinovac aşısı mutasyonlara karşı etkili mi?

Çin Sinovac aşısının Brezilya'da görülen koronavirüs mutasyonuna karşı etkili olup olmayacağı konusunda araştırmalardan ilk sonuçlar geldi.

Çin Sinovac aşısının Brezilya varyantına karşı ne kadar etkili olduğu konusunda bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma aşının Brezilya varyantına karşı 'yeterince etkili olmayabileceğini" ortaya koydu. Ancak aşının aynı zamanda bağışıklık sisteminde antikor dışında farklı mekanizmalarla, hastalığın şiddetini azaltmaya katkısı olabileceğine işaret edildi. Bir başka araştırmaysa Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının söz konusu varyanta karşı etkili olduğunu gösterdi.

Etiketler korona mutasyon aşı
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