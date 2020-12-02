Türk bilim insanının Covid-19 aşısına onay çıktı!

İngiltere'de corona virüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onaylandı. Aşının gelecek haftadan itibaren İngiltere genelinde mevcut olacağı belirtildi.

Yetkililer, öncelikli olarak aşılanacak gruplara ilişkin son tavsiyelerini yakında yayınlayacaklarını duyurdu.



İngiliz hükümeti sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet, bugün Bağımsız İlaç ve Sağlık Ürünleri Yönetmeliği Ajansı (MHRA) tarafından tavsiye edilen Pfizer-BioNTech’in Covid-19 aşını onaylamayı kabul etmiştir. Aşı, bir sonraki adımdan itibaren İngiltere genelinde kullanıma sunulacak" ifadeleri kullanıldı.

Yüzde 95 etkinlik gösteren aşının yaygın kullanımını onaylayan ilk ülke İngiltere oldu. İngiltere’de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), konuya ilişkin açıklamasında, yüzde 95 koruma sağlayan aşının kullanıma sunulmasının güvenli olduğunu duyurdu.

AŞILAMA BAŞLAYABİLİR

Yüksek öncelikli gruplardaki kişiler için aşılama işleminin birkaç gün içinde başlayabileceği ifade ediliyor.

İngiltere halihazırda 40 milyon doz sipariş etti. Aşıların 2 doz halinde yapılması göz önünde tutulursa, 20 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. İlk dozların birkaç gün içinde İngiltere’ye varması bekleniyor.

Ancak uzmanlar, aşılama başlasa da halkın korona virüs önlemlerine dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

PAZARTESİ GÜNÜ GÜNDEME GELMİŞTİ

Financial Times gazetesi, ilk koronavirüs aşılarının haftalar içinde yapılmaya başlanabileceğini, BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşıya ilk onayı vermesi beklenen İngiltere'nin 7 Aralık gibi erken bir tarihte ilk aşıları yapabileceğini yazmıştı.

