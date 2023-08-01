Türk kadın bilim insanından kanser teşhisinde çığır açan icat

MIT'de görev alan Türk bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren'in öncülüğündeki ekip meme kanserini erken teşhis eden giyilebilir bir elektronik sütyen geliştirdi.

ABD'de geliştirilen bir proje kapsamında bilim insanları, "giyilebilir ultrason cihazı" tasarladı. Sütyenin kuplarına yerleştirilebilen parçalar, dokudaki küçük değişiklikleri yakalayıp kanseri erkenden teşhis edebiliyor.

The Telegraph’ın aktardığına göre; söz konusu projenin ilk planları, düzenli taramalara rağmen 49 yaşında ileri evre meme kanserinden hayatını kaybeden teyzesi Fatma Çalışkanoğlu’nun başucunda çizimler yapan Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) Dr. Canan Dağdeviren’e ait.

Kadınlara düzenli olarak üç yılda bir meme kanseri taraması yapması önerilse de vakit aralıkları arasında meydana gelen tümörler kanser vakalarının yüzde 20-30’unu oluşturuyor.

Giyilebilen ultrason cihazı sayesindeyse kontroller arasında oluşan vakalar erkenden tespit edilebilecek.

Söz konusu parçalar ciltle temas etmesine izin veren açıklıkları olan özel bir sütyene takılıp altı farklı pozisyonda hareket ettiriliyor. Böylelikle tüm meme görüntülenebiliyor.

Cihazın çalıştırılması için herhangi bir özel uzmanlık gerektirmediğinden evde rahatlıkla kullanılabilir.

Araştırmacılar, pilot çalışma kapsamında cihazı meme kisti bulunan 71 yaşındaki bir kadın üzerinde test etti. Denemede, erken evredeki tümörleri tespit edilebildi.

Araştırmacıların ultrason görüntülerini görmek için kliniklerde kullanılana benzer bir makineye bağlamaları gerekiyor ancak bir akıllı telefon boyutunda taşınabilir bir görüntüleme cihazı üzerinde çalışmalar devam ediyor.