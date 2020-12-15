Türkiye'nin de satın aldığı, Çin aşısın verilerinin açıklanması erteledi

50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısı CoronaVac'ın Brezilya'da açıklanması beklenen verileri sekiz gün ertelendi. Yetkililer, rapora 150 hastanın verilerinin eklenmesi için böyle bir karar alındığını açıkladı. Brezilya'da aşıya onay verecek kurum olan Anvisa ise Çin'i ülke içindeki onay sürecinde 'şeffaf davranmamakla' eleştirdi.



Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısı CoronaVac'ın Faz-3 sonuçlarına ve koruma oranına ilişkin bu hafta açıklanması beklenen veriler ertelendi. Brezilya'nın São Paulo eyaleti, testlerin sonuçlarının açıklanmasının sekiz gün ertelendiğini açıkladı.

Sinovac şirketinin ürettiği aşının São Paulo'da gönüllüler üzerinde yapılan testlerinin sonuçlarının bu hafta açıklanması planlanıyordu. Ancak eyalet valisi Joao Doria, daha geniş bir örneklemin sağlanmasına ve eksiksiz bir analizin yapılmasına imkân tanımak amacıyla sonuçların 23 Aralık'a ertelendiğini açıkladı.

NEDEN ERTELENDİ?

Bu erteleme sayesinde, 151 enfekte kişiye ilişkin verilerin de etkinlik analizine dahil edilebileceği, böylelikle bir ön rapordan çok kesin bir rapor elde edileceği belirtildi. São Paulo'da Çin aşısının dağıtımının 25 Ocak'ta başlayacağı açıklanmışken, bu karar nedeniyle ülkenin sağlık konusundaki federal otoritesi Anvisa'nın değerlendirme süreci için sahip olacağı süre de kısalmış oldu.

FEDERAL SAĞLIK KURUMU: ÇİN'DEKİ ONAY SÜRECİ ŞEFFAF DEĞİL

Anvisa ise Çinli sağlık yetkililerinin ülke içinde CoronaVac aşısına erken onay verme sürecini şeffaflık eksikliği nedeniyle eleştiren bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bu aşı Çin'de haziran ayından bu yana erken kullanım onayına sahip. Çin'in erken kullanım onayını hangi kriterlere göre verdiği şeffaf değil ve Çinli yetkililerin bu kararları alırken kullandığı mevcut kriterlere ilişkin bir bilgi yok" denildi.

ÇİN'DEN TEPKİ: BÜYÜK ÖNEM ATFEDİYORUZ

Çin Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbing ise bu açıklamaya tepki gösterdi. Wenbing, Çin'in 'aşılarının güvenliğine ve etkinliğine büyük önem atfettiğini' söyledi.

Türkiye'nin de 50 milyon doz almayı planladığı Sinovac aşısı, Çin'de temmuzdan bu yana yüksek riskli gruplara uygulanacak şekilde acil kullanım iznine sahip. Ancak aşının bu izni hangi kriterlere göre aldığı kamuoyuna açıklanmış değil. Reuters ajansı da ilgili haberinde, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktığını belirtti. Sinovac şirketinin bir temsilcisiyse, ekim ayında aşıyla ilgili düzenledikleri toplantılarda 'aşının Çin yasaları ve Dünya Sağlık Örgütü kuralları uyarınca sıkı değerlendirmelerden geçtiğini açıkladıklarını' hatırlattı.

BREZİLYA'DA SİYASİ KRİZ ÇIKARDI

Çin aşısı Brezilya'da siyasi bir krize yol açmış durumda. Bu aşıya karşı çıkan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile 2022 seçimlerinde kendisine rakip olması beklenen São Paulo Valisi Doria arasında bir kriz söz konusu. Doria Çin aşısını kendi eyaletinde 25 Ocak'ta kullanıma sokmak isterken, Bolsonaro buna karşı çıkıyor ve aşının güvenli olup olmadığını kamuoyu önünde sorgulayan açıklamalar yapıyor. Doria'nın aşılama kararını hayata geçirmesi için Anvisa'nın onayı gerekirken, Bolsonora bu bilimsel kuruma son dönemde kendisine yakın isimleri atamakla eleştiriliyor. Doria ise aşının eyaletteki Butantan Enstitüsü'nde günde 1 milyon kapasiteyle üretilmesini ve Anvisa'dan onay alması sonrasında eyalette dağıtılmasını planlıyor.