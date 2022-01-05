Uğur Şahin müjdeyi verdi! Zonaya karşı aşı geliyor

Koronavirüse karşı aşı geliştiren Pfizer ve BioNTech, zonaya karşı m-RNA temelli ilk aşının geliştirilmesi için anlaşma imzaladı.

Corona virüs ile mücadele kapsamında dünyada onaylanan ilk aşıyı geliştiren ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech, zonaya karşı aşı geliştireceklerini açıkladı.

BioNTech'in internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, virüslerle bulaşan enfeksiyon hastalıklarından zonaya karşı üretilmesi planlanan aşı için araştırma, geliştirme ve ticaretine ilişkin anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Zona aşısını m-RNA teknolojisiyle geliştirmek üzere her iki firmadan bilim insanlarının, Covid-19 aşısının geliştirilmesinde kullanılan platformlardan faydalanarak çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Anlaşma uyarınca Pfizer'ın BioNTech'e 225 milyon ABD doları ön ödeme yapacağı, BioNTech'in de tescilli antijen teknolojisi için Pfizer'a 25 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

Pfizer-BioNTech'in zona aşısının ilk klinik deneylerine 2022'nin ikinci yarısında başlanmasının planlandığı vurgulandı.

UĞUR ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Yazılı açıklamada BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'in, "Söz konusu anlaşma, her iki firmanın uzmanlık ve kaynakları kullanılarak zonaya karşı yeni bir m-RNA temelli aşı geliştirmeyi amaçlamaktadır" demeçlerine yer verildi.

Pfizer Küresel Araştırma, Geliştirme ve Tıp Bölümü Başkanı Mikael Dolsten ise konuya ilişkin, "Pfizer ve BioNTech, yüzyılın en yıkıcı salgınına karşı dünyanın ilk m-RNA aşısını geliştirdi. Bu anlaşmayla birlikte bilimsel keşiflerimize devam edip m-RNA teknolojisini ilerleterek başka bir sağlık tehdidiyle mücadele etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

İLK KEZ COVİD-19 AŞISINDA KULLANILDI

İlk defa Pfizer ve BioNTech'in 2020'de Covid-19'a karşı geliştirdiği m-RNA temelli aşı, bağışıklık tepkisini tetiklemek için genetik bir materyal olan "haberci RNA" molekülü kullanarak virüsle mücadele ediyor.

Suçiçeğine de neden olan Varicella zoster virüsünden kaynaklanan zona hastalığı, bulaşıcı bir sinir enfeksiyonu olarak biliniyor.

Vücudun her yerinde çıkabilen zona, birçok vakada vücudun sol veya sağ tarafını saran tekli bir kabarcık şeridi olarak görünüyor.

AA