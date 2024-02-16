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Yıllardır tek bir vaka görülmemişti: ''Kara Ölüm'' geri döndü

Yıllardır tek bir vaka görülmemişti: ''Kara Ölüm'' geri döndü
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Yıllardır görülmeyen ve halk arasında "kara ölüm" olarak bilinen hıyarcıklı veba (bubonik veba) geri döndü. Kara ölüm teşhisiyle tedavi altına alınan bir kişinin, hastalığı kedisinden kapmış olabileceği belirtildi.

ABD'nin Oregon eyaletinde yıllar sonra hıyarcıklı veba (bubonik veba) türüne rastlandı. Veba teşhisiyle tedavi altına alınan bir kişinin, hastalığı kedisinden kapmış olabileceği belirtildi.

Deschutes County Sağlık Hizmetleri Biriminin internet sitesinden yapılan açıklamada, bir kişinin hıyarcıklı veba teşhisiyle tedavi altına alındığı, hastalığın kaynağının hıyarcıklı veba belirtileri gösteren kedisi olabileceği belirtildi. Açıklamada, saha araştırmasında başka veba vakasına rastlanmadığı kaydedildi.

Deschutes County sağlık görevlisi Dr. Richard Fawcett, veba tespit edilen kişinin yakın temasta olduğu kişiler ile tüm evcil hayvanlarına ulaşıldığını, hastalığın önlenmesi için erken aşamada ilaç tedavisine başlandığını ifade etti.

Oregon eyaleti Sağlık Müdürlüğüne göre, eyalette en son 2015’te hıyarcıklı veba vakası görülmüştü. Veba, enfekte olmuş bit veya hastalığı taşıyan bir hayvandan insan ve hayvanlara bulaşıyor.

Vebanın en yaygın biçimi olan hıyarcıklı veba, erken teşhis edilmesi halinde 7 ila 14 gün boyunca antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

1300'lerin ortalarında Avrupa'yı kasıp kavuran ve "Kara Ölüm" olarak bilinen veba salgınında kıta nüfusunun neredeyse yarısı hayatını kaybetmişti.

 

Etiketler bubonik veba kara ölüm hıyarcıklı veba
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