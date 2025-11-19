2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan giden takımlar netleşti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri tamamlanırken, 12 ülke doğrudan katılım sağladı. A Milli Futbol Takımı, mart ayında play-off oynayacak.

Avrupa elemelerinde gruplarını ilk sırada tamamlayan; Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan doğrudan 2026 Dünya Kupası bileti aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın da aralarında olduğu ve gruplarını 2. bitiren; Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya ile Uluslar Ligi'nden gelen Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda play-off oynayacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off karşılaşmaları mart ayında oynanacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bugün 5 grupta 10 karşılaşma oynandı.

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri kasım ayında oynanan maçlarla tamamlandı. A Milli Futbol Takımı, mücadele ettiği E Grubu'nda son maçında İspanya'ya konuk olurken, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Elemelerin son gününde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

İspanya - Türkiye: 2-2

Bulgaristan - Gürcistan: 2-1

B Grubu

İsveç - Slovenya:1-1

Kosova - İsviçre: 1-1

C Grubu

İskoçya - Danimarka: 4-2

Belarus - Yunanistan: 0-0

H Grubu

Romanya - San Marino: 7-1

Avusturya - Bosna Hersek: 1-1

J Grubu

Galler - Kuzey Makedonya: 7-1

Belçika - Lihtenştayn: 7-0

İHA