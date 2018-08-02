Açılış ertelendi, personel ayrılıyor !

Fenerbahçe’de Ali Koç’un başkanlığa gelmesinin ardından eski başkan Aziz Yıldırım’la yaşanan “borç polemiğinde” tartışma yaratacak gelişmeler yaşanıyor.

Kulübün en önemli atılımlarından biri olacak Fenerbahçe Üniversitesi’nin açılışının bir yıl ertelenmesinin ardından akademik personelle yollar ayrılıyor.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, üniversite yönetiminin çağrısıyla Ataşehir’deki yerleşkeye çağırılan akademik personele “Bir hafta içinde insan kaynakları sözleşmelerinizin feshiyle ilgili görüşmeye çağrılacaksınız” bilgisi verildi. Eylül ayına kadar ücretsiz izin verilen çok sayıda personele de “üniversiteyle ilişiğiniz kalmamıştır” tebligatları yapılıyor.

ŞUBAT'TA İLANLA PROFESÖR...

Fenerbahçe Üniversitesi şubat ayında çeşitli bölümlerinde tam gün eğitim vermek üzere profesör ve doçent alımı için ilana çıkmıştı. Adaylar kabul edildiğinde 1 Nisan 2018’den itibaren Fenerbahçe Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurulu Akademik Listesi’nde yer alacağı için bu tarihten itibaren bir başka üniversitenin akademik listesinde adayın isminin olmaması gerekiyordu.

Bu süreçten 3 ay sonra Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Üniversitesi’nin eğitim hayatına başlamasının bir yıl ertelendiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yönetimimiz, gerekli çalışmaların en mükemmel şekilde tamamlanabilmesi ve akademik faaliyetlerin en üst seviyede yürütülebilmesi için üniversitemizin, 2018-2019 öğretim yılı olarak öngörülen eğitim ve öğretime başlangıç tarihini bir yıl erteleme kararı almış ve bu konuda Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) müsaadelerine başvurmuştur. Memnuniyetle belirtmek isteriz ki YÖK, yapılan istişareler ve yukarıda ifade edilen gerekçeler çerçevesinde başvurumuzu olumlu değerlendirmiştir. Kuruluş sürecinden itibaren üniversitemize verdikleri destek ve bu kararımız doğrultusunda yapılan erteleme başvurumuzu olumlu ve ivedilikle değerlendirerek gösterdikleri olgunluk ve anlayış için YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve kurul üyelerine teşekkür ederiz” denilmişti.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanlığı’na seçilmesinin ardından kulübün mali tablosunu ve yüksek tutardaki borç miktarını kısa süre önce Fenerbahçe TV’de taraftarlara anlatan Ali Koç, üniversiteyle ilgili şunları söylemişti:

“Üniversite işinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Herkes eylül ayında Fenerbahçe Üniversitesi’nin açılmasını beklerken biz Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) gidip erteleme istedik. Fenerbahçe Üniversitesi için belirlenen Ataşehir’deki yerleşke binasının kira bedeli yıllık 16 milyon TL. Akademik ve idari personelin yıllık gideri 9 milyon TL. 1 Eylül itibarıyla 33 kişiyle işe başlamak üzere sözleşme yapıldı”

Tüm bu gelişmelerin ardından önceki gün üniversite yerleşkesinde akademik personelle buluşan Fenerbahçe Üniversitesi yönetimi, personelin büyük bir bölümüyle yolların ayrılacağını belirtti...