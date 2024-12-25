Ahmet Çakar gemileri yaktı: Hedefinde eski mesai arkadaşları var

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, annesinin rahatsızlanması sonrasında kendisini aramayan Beyaz TV'deki mesai arkadaşlarına "Benim için artık Beyaz TV Beyaz futbol derin futbol sıradandır asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadeleriyle sitem etti.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki mesai arkadaşlarına sitemde bulundu.

90 yaşındaki annesinin hastaneye kaldırıldığını sosyal medya üzerinden duyuran Çakar, Beyaz TV'deki mesai arkadaşlarının kendisini aramadığını söyledi.

Çakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece annem hastaneye yattı. Yaşı 90. Geceyi beraber geçirdik. Durumu iyi değil ağır bir enfeksiyon var ama problem şu. Ne beyaz TV’den ne de Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz futbol ve derin futboldan hiç kimse beni arayıp da geçmiş olsun demedi benim için artık Beyaz TV Beyaz futbol derin futbol sıradandır asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."