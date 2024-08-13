  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Ankaragücü'nün yabancı futbolcusu kayboldu

Ankaragücü'nün yabancı futbolcusu kayboldu

Ankaragücü'nün yabancı futbolcusu kayboldu
Güncelleme:

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nde, 24 yaşındaki Jamaikalı oyuncu Renaldo Cephas'ın antrenmanlara ve maça gelmediği aktarıldı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Sezona 2-0'lık Şanlıurfaspor galibiyetiyle başlayan Ankaragücü, Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas'a hiçbir şekilde ulaşamıyor.


Oyuncuya ulaşamamasına rağmen Ankaragücü yönetimi oyuncuyu, Şanlıurfaspor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna ekledi. Ancak Cephas, antrenmanlara gelmediği gibi stada da gelmedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Şanlıurfaspor maçının ardından konuya dair açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz."

Etiketler MKE Ankaragücü futbolcu kayıp Renaldo Cephas' Renaldo Cephas
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sokak röportajında Instagram yasağına tepki gösteren kadın tutuklandı Sokak röportajında Instagram yasağına tepki gösteren kadın tutuklandı ''Ücretsiz'' olduğunu duyan koştu... Tarlaya hücum kamerada ''Ücretsiz'' olduğunu duyan koştu... Tarlaya hücum kamerada Gökçe Akçelik vefat etti, Replika'nın şarkıları listelerde zirveyi zorluyor Gökçe Akçelik vefat etti, Replika'nın şarkıları listelerde zirveyi zorluyor Eskişehir'de PUBG dehşeti: Oyun karakteri gibi giyinip, 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir'de PUBG dehşeti: Oyun karakteri gibi giyinip, 5 kişiyi bıçakladı Eli otomatik silahlı trafik magandası kamerada Eli otomatik silahlı trafik magandası kamerada Yaz bitiyor sanmayın: Cehennem sıcakları geri geliyor Yaz bitiyor sanmayın: Cehennem sıcakları geri geliyor Suriye'de peş peşe depremler; Türkiye'de de hissedildi Suriye'de peş peşe depremler; Türkiye'de de hissedildi Şırnak'ta terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var Şırnak'ta terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var Türkiye'de 7 ayda tam 249 kadın öldü Türkiye'de 7 ayda tam 249 kadın öldü Beyaz Saray, İran'ın İsrail'e saldıracağı tarihi açıkladı Beyaz Saray, İran'ın İsrail'e saldıracağı tarihi açıkladı
Asgari ücret ortalama ücret oldu Asgari ücret ortalama ücret oldu Prof. Dr. Naci Görür'den 6 ilimizde hissedilen depremler sonrası ilk açıklama Prof. Dr. Naci Görür'den 6 ilimizde hissedilen depremler sonrası ilk açıklama Bankalardaki mevduatlara göre, Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu Bankalardaki mevduatlara göre, Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu Bu nasıl baba, bu nasıl insan ? Minik çocuğa yaptıkları isyan ettirdi Bu nasıl baba, bu nasıl insan ? Minik çocuğa yaptıkları isyan ettirdi