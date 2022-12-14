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Anadolu Efes, Cazoo Baskonia engelini aşamadı

Anadolu Efes, Cazoo Baskonia engelini aşamadı
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THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Anadolu Efes, İstanbul'da konuk ettiği İspanya'nın Cazoo Baskonia takımına 83-78 mağlup oldu.

Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında İspanya'nın Cazoo Baskonia takımı ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem'de ağırladığı rakibine mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Petek Saso (Slovenya), Amit Balak (İsrail)

Anadolu Efes: Beaubois 10, Bryant 5, Pleiss 6, Polonara 3, Micic 17, Clyburn 15, Taylor 2, M'Baye 16, Zizic 4, Dunston

Cazoo Baskonia: Howard 19, Thompson 8, Kotsar 6, Geidraitis 11, Hommes 5, Sedekerskis 6, Marinkovic 18, Enoch 4, Costello 6, Kurucs, Raieste

1. Periyot: 23-21

2. Devre: 46-36

3. Periyot: 58-64

 

Etiketler Anadolu Efes Cazoo Baskonia
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