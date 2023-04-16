Euroleague şampiyonu Fenerbahçe

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Euroleague finalinde ÇBK Mersin’i 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler bu turnuvada ilk kez şampiyonluğu elde etti.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Euroleague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu.

Daha önce 2013, 2014, 2017 ve 2022'de finallleri kaybeden; 2012, 2016, 2021'de ise dörtlü finalde mücadele etmesine rağmen kazanamayan Fenerbahçe kadın basketbol takımı, ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

Fenerbahçe, hem erkek hem de kadın basketbol dalında Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu.

Çekya’nın başkenti Prag’ta bulunan Kralovka Arena’da oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Olcay Çakır Turgut, Kayla McBride, Alina Iagupova, Breanna Stewart, Emma Meesseman İlk 5’iyle başlarken; Mersin Yenişehir Belediyesi’nin ilk 5’i Laura Cornelius, Aleksandra Crvendakic, Chelsea Gray, Tiffany Hayes, Elizabeth Williams’tan oluştu. Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 3 dakikası 7-7 eşitlikle geçildi. Bu dakikanın ardından Stewart’ın hücumda devreye girmesiyle farkı açmayı başaran sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 3.12 kala farkı 8’e çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 20-12. Kalan bölümde farkı daha da açmayı başaran Fenerbahçe, ilk periyodu 29-17 önde geçti. Bu periyotta Fenerbahçe’nin kaydettiği 29 sayının 17’sini Breanna Stewart üretti.

İkinci periyodun ilk 2 dakikasında rakibine sayı şansı tanımayan Fenerbahçe, Stewart’ın üst üste bulduğu 7 sayıyla farkı 19’a kadar çıkardı: 36-17. Periyottaki ilk sayısını bitime 6.15 kala Williams ile bulan Mersin ekibine Vandersloot’un üçlüğüyle karşılık veren sarı-lacivertli ekip, son 5 dakikaya 40-19 önde girdi. Hücumda McBride’ın da devreye girmesiyle üst üste üç sayılık isabetler bulan Fenerbahçe, ilk yarının son 2 dakikasına 31 sayı farkla 53-22 önde girdi. Kalan bölümde farkı daha da açan Fenerbahçe, ilk yarı 33 sayı farkla 57-24 önde tamamladı.

İkinci yarıya iki takım da hücumda etkili başladı. Karşılıklı sayılarla geçilen periyodun ilk 5 dakikasını Fenerbahçe, 67-38 önde geçti. Kalan dakikalarda tekrardan oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertli son periyoda 33 sayı farkla 77-44 önde girdi.

Son periyoda da daha iyi giren Fenerbahçe, bitime 7 dakika kala farkı 39’a kadar çıkardı: 85-46. Son bölümde de farkı koruyan Fenerbahçe, parkeden 99-60 galip ayrılarak şampiyon oldu.

9 YIL ARANIN ARDINDAN KUPA TEKRAR TÜRKİYE’DE

Euroleague Kadınlar’da iki Türk temsilcisinin oynadığı final karşılaşmasında kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding oldu. Bu sonucun ardından kadınlarda avrupa basketbolunun en önemli kupası 9 yıl aranın ardından tekrar Türkiye’ye geldi. 13 Nisan 2014 tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Rusya’nın Ekaterinburg şehrinde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, rakibini 69-58 mağlup ederek Türkiye’ye ilk defa bu kupayı getiren takım olma başarısı göstermişti.

9 DÖRTLÜ FİNAL, 5 FİNAL, İLK ŞAMPİYONLUK

Euroleague Kadınlar’da 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, bu sonucun ardından tarihinde ilk kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Tarihinde 9 defa Dörtlü Final oynayan sarı-lacivertli ekip, ilk 4 finalinde kupayı rakiplerinin kazanmasına engel olamamıştı. 2012-13, 2013-14, 2016-17 ve 2021-2022 sezonlarında finalde kaybeden sarı-lacivertli ekip, bu sezon finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

FAMILIA SCHIO, EUROLEAGUE KADINLAR’DA SEZONU 3’ÜNCÜ TAMAMLADI

Öte yandan final karşılaşması öncesinde oynanan 3’üncülük karşılaşmasında kazanan taraf İtalyan ekibi Beretta Familia Schio oldu. Büyük çekişmeye ve heyecana sahne olan karşılaşmada İtalyan temsilcisi, ev sahibi ZVVZ USK Praha’yı Egle Sventoraite’nin son saniyede gelen üç sayılık isabetiyle karşılaşmadan 59-56 galip ayrılarak organizasyonu 3’üncü sırada tamamlayan ekip oldu. Karşılaşmayı İtalyan ekibine kazandıran Sventoraite, bu sezonki ilk 3 sayılık atış denemesinde isabeti bularak takımına 3’üncülüğü getirdi.

STEWART, FİNALLERDE EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU OLDU

35 sayı kaydeden Stewart, EuroLeague Kadın finalleri tarihinin en çok sayı atan oyuncu oldu.

Salon: Kralovka

Hakemler: Andris Aunkrogers, Viyola Györgyi, Gatis Salins

Fenerbahçe: Breanna Stewart 35, Kayla McBride 16, Olcay Çakır 11, Satou Sabally 11, Emma Meesseman 10, Alina Iagupova 7, Courtney Vandersloot 5, Alperi Onar 4

Başantrenör: Marina Maljkovic

ÇBK Mersin: Aleksandra Crvendakic 10, Laura Cornelius 10, Elizabeth Williams 10, Sinem Ataş 10, Chelsea Gray 9, Jelena Dubljevic 4, Tiffany Hayes 3, Quanitra Hollingsworth 2, Asena Yalçın 2

Başantrenör: Roberto Iniguez

1. Periyot: 29-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 57-24 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 77-44 (Fenerbahçe lehine)