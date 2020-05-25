EuroLeague ve EuroCup iptal edildi

EuroLeague yönetimi ligde yer alan takımların kaptanları ile toplantı yapmış, oyuncular yönetimden liglerin devam etmesini istemişti.

Corona virüs pandemisi nedeniyle uzun süredir ara verilen basketbolda flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa basketbolunun dinamiklerinden olan EuroLeague ile EuroCup'ın geleceği belli oldu. Ülkemizi temsil eden kulüplerin de yer aldığı iki organizasyon bugün gerçekleştirilen toplantı ile iptal edildi. EuroLeague'e gelecek sezon aynı 18 takımla devam edileceği öğrenildi.

Gelen son dakika haberine göre, lig yönetimi kulüpler ile görüş birliği sağlayarak bu sezonun iptal edilmesine karar verdi. EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu da toplantının başında ligin iptal edilmesi gerektiği yönünde kararını belirtmişti. Resmi kararın kısa bir süre içinde duyurulması planlanıyor.

TBF de ligleri iptal etme kararı vermişti

Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen basketbol liglerine ilişkin karar vermek adına 11 Mayıs tarihinde toplanan Türkiye Basketbol Federasyonu, liglerde yarıda kalan sezonun iptal edildiğini açıklamış ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun açıkladığı karara göre 2019-20 şampiyon belirlenmeden tescil edilerek sezonu oynanmamış sayılmıştı.

Bu sezon EuroLeague'de mücadele eden takımlarımız:

Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko

Bu sezon EuroCup'ta mücadele eden takımlarımız:

TOFAŞ

Galatasaray Doğa Sigorta

Darüşşafaka Tekfen



