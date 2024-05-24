Fenerbahçe Beko yarı finalde Panathinaikos'a kaybetti

Fenerbahçe Beko, EuroLeauge yarı final mücadelesinde Panathinaikos'a 73 - 57 mağlup olarak Final Four'daki şampiyonluk şansını yitirdi.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four mücadelesinde Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

Almanya'nın Başkenti Berlin'de düzenlenen THY EuroLeague Final Four mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a 73- 57 mağlup olarak şampiyonluk şansını yitirdi.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague üçüncülüğü için 26 Mayıs Pazar günü Real Madrid - Olympiakos mücadelesinin mağlubuyla karşı karşıya gelecek.



Almanya'nın başkenti Berlin'de yer alan Uber Arena'da oynanacak mücadelenin hakem triosunda Ilija Belosevic, Carlos Peruga ve Mehdi Difallah yer aldı.

MAÇ GEÇ BAŞLADI



Mücadele öncesinde Uber Arena etrafında iki takım taraftarlarının birbirine sokak ortasında saldırdığı görüldü. Alman polisi bazı taraftarları gözaltına aldı.

Salon girişinde yaşanan problemler nedeniyle mücadele 25 dakika geç başladı.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN SON MAÇLAR

Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos arasında normal sezonda oynanan maçlarda sarı-lacivertliler Yunan temsilcisini 83-69 yenerken, yeşil-beyazlılar ise evinde oynadığı karşılaşmadan 74-63 galip ayrılmıştı.

FENERBAHÇE PLAY-OFF'TA TARİHE GEÇMİŞTİ

Fenerbahçe Beko, AS Monaco ile eşleştiği play-off turunda ilk iki maçı deplasmanda oynadı. İlk maçı 95-91 kazandı, ikinci maçı 93-88 kaybetti. İstanbul'daki üçüncü maçı 89-78 kazandı, ancak dördüncü maçı 65-62 kaybetti. Fransa'daki beşinci maçı uzatmalarda 80-79 kazanan Fenerbahçe Beko, play-off'ta beşinci maçı deplasmanda kazanarak Final Four'a çıkan ilk takım oldu.



PANATHINAKOS'UN PLAY-OFF PERFORMANSI

A Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştıran Ergin Ataman'ın başantrenörlük yaptığı Panathinaikos ise EuroLeague play-off turunda Maccabi Tel Aviv'i seride 3-2 mağlup ederek Final Four biletini kapmıştı.

İLK 5'LER

Fenerbahçe Beko: Scottie Wilbekin, Nick Calathes, Nigel Hayes - Davis, Dyshawn Pierre, Johnathan Motley

Panathinaikos: Jerian Grant, Kendrick Nunn, Ioannis Papapetrou, Konstanstinos Mitoglou, Mathias Lessort





MAÇTAN DAKİKALAR

1. Periyot

10' Hava atışıyla Fenerbahçe Beko - Panathinaikos yarı final mücadelesi başladı.

05.49' Panathinaikos mücadeleye 12-0'lık seriyle başladı. Sarı-lacivertlilerde başantrenör Jasikevicius mola aldı.

01.45' Fenerbahçe'de Sertaç Şanlı, sarı-lacivertlilerin ilk üçlüğünü kaydederek skoru 18-11'e getirdi ve farkı 7'ye indirdi.

Yarı final mücadelesinin ilk periyotu Panathinaikos'un 22-13 üstünlüğüyle sona erdi.

2. Periyot

09.40' İkinci periyot Panathinaikos'un Nunn ile orta mesafede bulduğu skorla başlarken, sarı-lacivertliler Marko Guduric'in üçlüğüyle yanıt verdi. (24-16)

6.24' Sestina'nın üçlüğüyle Fenerbahçe skoru 29-23'e getirdi ve farkı 6'ya indirdi.

04.42' Televizyon molası | Panathinaikos 32 - 23 Fenerbahçe Beko

02.55' Fenerbahçe ,Nigel Hayes-Davis'in üçlüğüyle skoru 34-29'a getirerek farkı 5'e indirdi. Panathinaikos koçu Ergin Ataman mola aldı.

Mücadelenin ilk yarısı Panathinaikos'un 38-36 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

3. Periyot

5.45' Panathinaikos 48 - 45 Fenerbahçe​

Karşılaşmanın 3. Periyotu Panathinaikos'un 56-50 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. Periyot

Karşılaşma Panathinaikos'un 73 - 57'lik galibiyetiyle sona erdi.