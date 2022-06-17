Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdi
Fenerbahçe Beko başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Kulüp başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır.
Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.
Aleksandar Djordjevic’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."
Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'dan ayrılan Dimitris İtoudis ile anlaşması bekleniyor."
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