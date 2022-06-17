  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdi

Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdi

Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdi

Fenerbahçe Beko başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Kulüp başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdığını açıkladı.  

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır.

Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.

Aleksandar Djordjevic’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'dan ayrılan Dimitris İtoudis ile anlaşması bekleniyor."

Etiketler fenerbahçe beko Aleksandar Djordjevic
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TCMB açıkladı: Dolar ve enflasyon için korkutan tahmin!
YSK, ''Erdoğan 3'üncü kez aday olabilir mi'' sorusuna bu yanıtla, yanıt vermedi
Cono'ların yaşadığı mahalleye şok baskın!
Game of Thrones efsanesi Jon Snow ile geri dönüyor
Yasmin Erbil'den bikini şov!
Bebek katiline de ''seçim müjdesi'' AK Parti'den 'Öcalan'' açılımı geliyor!
Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: ''Bu kısmı atlayalım isterseniz''
Ünlü ekonomist ek zam sonrası asgari ücreti kuruşu kuruşuna açıkladı
ATV'nin kriz yaratan Yalnız Kurt dizisi yayından kaldırıldı
İstanbul'da vahşet: Kır düğün salonunun bahçesine gömmüşler!