Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdi

Fenerbahçe Beko başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Kulüp başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır.

Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.

Aleksandar Djordjevic’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'dan ayrılan Dimitris İtoudis ile anlaşması bekleniyor."