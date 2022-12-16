  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Fenerbahçe Beko'ya bir darbe daha

Fenerbahçe Beko'ya bir darbe daha

Fenerbahçe Beko'ya bir darbe daha
Güncelleme:

EuroLeauge'nin 14. haftasında Baskonia ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko sahadan 70-76 mağlubiyetle ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde İspanyol ekibi Baskonia'ya 76-70'lik skorla mağlup oldu.

Sarı lacivertliler böylelikle 14. haftada 10 galibiyet, 4 mağlubiyete ulaştı. Baskonia ise 9. galibiyetini almayı başardı.

Etiketler Baskonia Fenerbahçe Beko EuroLeauge
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
7 çocuklu adama kaçan kadın, tek bir sözüyle stüdyoyu karıştırdı
2022 yılının en iyi fotoğrafları
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya ''çöp'' yanıtı: ''Daha bunu bilmiyor''
Yıllar önce terk edilen eve girdi, gördüklerine inanamadı
AK Parti kulislerinde ''İmamoğlu'' krizi
İşkence gören 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti!
Benzine de motorine de dev zam!
Ünlüler yılbaşında para basacak! İşte konserden kazanacakları ücretler
6 yaşında evlendirilen kızın yaş tespit raporu ortaya çıktı
Türkiye'de tek! Altınbeşik Mağarası turist akınına uğruyor