Fenerbahçe Beko'ya bir darbe daha
EuroLeauge'nin 14. haftasında Baskonia ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko sahadan 70-76 mağlubiyetle ayrıldı.
THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde İspanyol ekibi Baskonia'ya 76-70'lik skorla mağlup oldu.
Sarı lacivertliler böylelikle 14. haftada 10 galibiyet, 4 mağlubiyete ulaştı. Baskonia ise 9. galibiyetini almayı başardı.
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