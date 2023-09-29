FIBA Kadınlar Süper Kupa’da zafer Fenerbahçe’nin

FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Fransa ekibi ASVEL'i 109 - 52 mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Fransa ekibi ASVEL’i 109 – 52 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, 100 sayı barajını aşarak FIBA Kadınlar Süper Kupa’yı Türkiye’ye getiren ilk takım oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Fenerbahçe Alagöz Holding’den Napheesa Collier oldu.

Takım sporlarında ülkemize çifte kupa getiren ilk kadın takımı Fenerbahçe Alagöz Holding oldu. Fenerbahçe Alagöz, aynı zamanda FIBA Süper Kupa’yı kazanan ilk Türk takımı oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 26-16 önde geçen sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 51-28 önde girdi. Üçüncü çeyreği 84-38 üstün tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, müsabakadan 109-52 galip ayrıldı. Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide kupasını aldı.