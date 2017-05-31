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  4. 31 Mayıs 2017 22:38

LeBron James'in evine ırkçı saldırı

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in evine ırkçı saldırı düzenlendiği bildirildi.

LeBron James'in evine ırkçı saldırı
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ABD basınında yer alan haberlere göre James'in Los Angeles'taki evinin ön kapısına ABD genelinde siyahi insanlara karşı ırkçı hakaret olarak kabul edilen bir kelime sprey boyayla yazıldı.

Yerel saate göre 06.45'te fark edilen yazının daha sonra üzerinin boyanarak kapatıldığı belirtildi.

Los Angeles Polis Departmanından (LAPD) yapılan açıklamada, "NBA oyuncusu LeBron James'in konutunun kapısına sprey boyayla yazılan ırkçı hakaretle ilgili vandalizm soruşturuluyor." ifadesine yer verildi.

LAPD, yazının içeriği ve boyutuyla ilgili ise herhangi bir yorum yapmadı.

James önderliğinde tarihinin ilk şampiyonluğunu geçen yıl kazanan Cavaliers, bu sene 71'inci NBA final serisinde Golden State Warriors takımıyla karşılaşacak.

Serinin ilk maçı 2 Haziran Cuma günü sabaha karşı TSİ 04.00'te oynanacak.

basketbol , ırkçı saldırı , lebron james