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  1. 13 Nisan 2017 17:45

Stephen Curry gerçek ismini açıkladı

NBA yıldızı Stephen Curry'nin gerçek ismi ortaya çıktı. Asıl isminin Wardell olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, gerçeği açıkladı.

Stephen Curry gerçek ismini açıkladı
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NBA’de Golden State Warriors forması giyen yıldız basketbolcu Stephen Curry, gerçek ismini açıkladı. Asıl isminin Wardell olduğunu açıklayan Curry, insanların kendisini hep Stephen diye çağırdıklarını ve zamanla Wardell isminin unutulduğunu dile getirdi.

Curry, “Benim aile adım Wardell. Dedemin adı da Wardell Jack Curry idi. Annemin aile adıyla ilgili bir sıkıntısı yoktu ama küçükten beri herkes bana Stephen diyordu. Ailem isim değişikliğinde etkili oldu. Beni tanımaya başlayan insanlar bu isimden hoşnut gibiydiler. Aileden gelen gurur verici bir şeydi bu. Benim için biraz sıradışı oldu” diye konuştu.

AMK Gazetesi

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