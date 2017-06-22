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  5. 22 Haziran 2017 15:51

Alex Tyus Galatasaray'a veda etti

Galatasaray Odeabank'ın yıldız oyuncusu Alex Tyus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takımdan ayrıldığını duyurdu.

Alex Tyus Galatasaray'a veda etti
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Yeni sezonda Başantrenör Erman Kunter ile devam edecek olan Galatasaray Odeabank'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların Amerikalı pivotu Alex Tyus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığı belirtti. 29 yaşındaki oyuncu, sezonun iyi geçmediği belirterek, "Benim kariyerimde hem kişilik hem sporcu olarak büyük bir tecrübe oldu. 6 yıllık profesyonel sporcu, 5 yıllık Euroleague oyuncusu olarak İstanbul'da geride bıraktığım son iki yıl çok fazla şey görmemi sağladı. Harika takım arkadaşları ve aynı yolda olduğum insanlarla yola devam etmek çok güzeldi. Hala bu maratonun içerisindeyim" diye konuştu.,

Tyus, takıma 2016 yılında Anadolu Efes'den katılmıştı. Başarılı oyuncu Galatasaray Odeabank ile bu sezon THY Euroleague'de 10.0 sayı, 5.2 ribaund ve 1.5 blok ortalaması mücadele etmişti.

İHA

Alex Tyus Galatasaray