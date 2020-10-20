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  4. 20 Ekim 2020 18:03

THY Avrupa Ligi'nde 3 maç koronavirüs nedeniyle ertelendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında aralarında Anadolu Efes-ASVEL maçının da bulunduğu 3 karşılaşma korona nedeniyle ertelendi.

THY Avrupa Ligi'nde 3 maç koronavirüs nedeniyle ertelendi
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Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 Ekim Perşembe günü oynanması gereken Zenit-AX Armani Exchange Milan ve ALBA Berlin-TD Systems Baskonia ile 23 Ekim Cuma günü yapılması planlanan Anadolu Efes-ASVEL karşılaşmasının ertelendiği duyuruldu.

Kararın Zenit, ALBA Berlin ve ASVEL takımlarının Kovid-19 vakaları yüzünden maç kadrosuna en az 8 oyuncu dahil edemeyeceğini bildirmesi sebebiyle alındığı belirtildi.

Müsabakaların oynanacağı tarihlerin ise sonradan açıklanacağı ifade edildi.

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